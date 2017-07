Clujul şi Bihorul ţin în spate nordul Transilvaniei

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (NV) este, după Bucureşti-Ilfov, cea mai atractivă din punct de vedere economic dintre regiunile României. Are în compunere şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj care, cumulat, totalizează 34.159 kmp, reprezentând 14,32% din suprafaţa ţări. Aici trăiesc peste 2,7 milioane de locuitori în 42 de oraşe, 398 de comune şi 1.823 de sate. Nordul Transilvaniei dispune de o poziţie geografică strategică, având graniţe atât cu Ungaria şi Ucraina, cât şi cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi Nord-Est din România.

Regiunea NV avea anul trecut 649.000 de angajaţi şi un salariu mediu net lunar de 1.810 lei. Cei mai mulţi salariaţi activau în judeţul Cluj – 208.000, urmat de Bihor cu 158.100. Decalajul faţă de celelalte judeţe este uriaş: Maramureş – 97.700 angajaţi, Satu Mare – 77.000, Bistriţa-Năsăud – 62.200 şi Sălaj – 45.800. Diferenţele sunt şi mai mari atunci când vorbim de salariul mediu net: Cluj - 2.241 lei, Sălaj - 1.677 lei, Bistriţa-Năsăud -1.640 lei, Satu Mare - 1.624 lei, Maramureş - 1.591 lei, Bihor - 1.574 lei.

Al treilea cel mai mic şomaj

Cu o rată a şomajului de 3,2%, regiunea Nord-Vest se află sub media naţională, care este de 4,8%. După cum era de aşteptat, judeţul Cluj stă cel mai bine, cu o rată a şomajului de 2,3%, sub jumătate din rata şomajului din cel mai slab judeţ al regiunii, Sălaj, care are o rată şomajului de 5,3%. Patronii firmelor din această regiune se plâng că nu mai găsesc forţă de muncă calificată şi spun că din acest motiv salariile au crescut destul de mult în ultimii doi ani.

Silicon Valley al României

Cluj-Napoca este supranumit Silicon Valley al României de când companii-gigant precum Facebook, Microsoft sau Google şi-au deschis filiale aici şi angajează specialişti în IT. În plus, multe alte firme de IT sunt prezente în Cluj, circa 500, unde lucrează peste 15 mii de angajaţi. Capitala Transilvaniei se află pe locul doi în topul judeţelor în funcţie de valoarea adăugată brută adusă de sectorul informaţii şi comunicaţii, cu o pondere de 8,3%, adică 2,7 miliarde de lei.

Discrepanţe uriaşe

Ca performanţe economice, Clujul îşi zdrobeşte vecinii din regiune. Practic, raportat la PIB, judeţul produce 40% din PIB-ul întregii regiuni. Clujul a avut anul trecut un PIB de 34,9 mld. lei, în timp ce situaţia celorlalte judeţe a fost următoarea: Bihor - 17,4 mld; Maramureş - 12,7 mld.; Satu Mare - 9 mld.; Bistriţa - 7,7 mld; Sălaj - 6,1 mld. PIB-ul întregii regiuni s-a ridicat la 87,83 mld., al treilea ca mărime din cele opt regiuni.

Bihor

Judeţul Bihor este una dintre „porţile“ de ieşire către Vest şi din acest motiv a atras investitori în toate domeniile, de la industria alimentară la cea a încălţămintei şi a componentelor pentru echipamente electronice. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în 2016 funcţionau în judeţ 42.509 de firme.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Celestica SRL - 1,14/0,88 Transilvania Import-Export - 0,77/0,83 Faist Mekatronic SRL- 0,37/0,0,32

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016

Transilvania Import-Export - 2.387 / 2.465 Faist Mekatronic SRL - 1.467 / 1.253 Ara Shoes S.R.L. - 1.214 / 1.212

Bistriţa-Năsăud

Economia judeţului Bistriţa-Năsăud este susţinută, în principal, de câteva companii de componente auto şi de textile. Totuşi, această zonă este slab industrializată în raport cu potenţialul, judeţul a produs anul trecut numai 0,74% din cifra de afaceri a României. Datele ONRC arată că în Bistriţa-Năsăud funcţionează 17.998 de firme.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Rombat SA – 0,35/0,3 Teraplast SA - 0,26/0,27 Italtextil S.R.L - 0,25/0,27

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016

RAAL SA - 1.808 / 1.708 Comelf SA - 1.125 / 1.159 Rombat SA - 724 / 707

Cluj

Clujul este cel mai bogat judeţ al ţării, după Bucureşti şi Ilfov. Aici s-au adunat mulţi investitori străini care au profitat, pe de o parte de apropierea de graniţa de Vest, iar pe de altă parte de faptul că în Cluj este un mare centru universitar. Astfel, în judeţ s-au aşezat investitori din IT, din industria componentelor auto şi din alte industrii de vârf. Clujul are 61.063 de firme active.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Mol Petroleum SRL - 4,74/4,42 De'Longhi SRL - 0,713/0,51 Emerson SRL - 0,671/0,69

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016

Fujikura Automotive – 5.033/5.677 Emerson SRL- 2.180/2.318 Carrion Expedition SRL - 2.024/1.694

Maramureş

Judeţul a reuşit să atragă, în ultimii ani, companii importante din industrii care au nevoie de mână de lucru instruită. Astfel, firme din domenii precum: auto, mobilă sau echipamente electrice reprezintă cele mai mari afaceri din regiune. Nemţii de la Eaton, care fac aparate electrice, au reuşit să ia faţa fabricii de mobilă Aramis. În Maramureş funcţionează 28.159 de firme.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Eaton Electro S.R.L.- 0,99/0,97 Aramis Invest SRL- 0,84/0,66 Universal Alloy Corporation - 0,35/0,2

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016

Aramis Invest SRL – 4.133 /3.240 Eaton Electro S.R.L – 2.008/2.004 Aviva SRL – 1.640/1.466

Satu Mare

Economia judeţului este încadrată în categoria industrial-agrară, specializată în industrie alimentară, textilă, construcții de mașini și în producția de mobilier, cu un sector primar bine dezvoltat și un sector terțiar în ascensiune. În ultimii ani, industria de mobilier a fost în plină ascensiune. La sfârşitul anului trecut, funcţionau în judeţ 17.654 de firme.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Autonet Import SRL - 1,2 /0,96 Zes Zollner ELECTRONIC SRL – 0,66/0,57 Unicarm SRL – 0,65/0,65

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016

Drm Draxlmaier Sisteme electrice - 4.389/5.427 Unicarm SRL – 2.807/2.825 Contitech Fluid Automotive - 1.631/1.538

Sălaj

Sălajul are cea mai săracă economie din regiune. Cu excepţia primelor cele mai mari trei companii, restul firmelor din judeţ au afaceri care nu depăşesc 100 de milioane de lei. Combinatul de ţevi Silcotub, cumpărat de italieni, dă de lucru la 1.600 de firme, restul având doar câteva sute sau zeci de angajaţi. În Sălaj funcţionează 12.701 firme.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2015/2016

Silcotub S.A. - 1,23/1,69 Silvania Worsted SRL 0,22/0,173 Hanna Instruments S.R.L. – 0,13/0,13

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2015/2016