Dărnicia statului lasă fermierii fără muncitori

MECHNO SIMION





În agricultură se face simţită din ce în ce mai acut lipsa forţei de muncă. Preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurenţiu Baciu, susţine că acest fenomen este generat de statul român care încurajează oamenii să nu muncească prin ajutoarele sociale mari pe care le dă.

“O problemă din agricultură este faptul că nu mai avem forţă de muncă. Nu mai găseşti un om care să vină să-ţi dea cu o mătură prin curte. (...) România a ajuns să deţină un record în ceea ce priveşte ajutoarele sociale. Ajutoare sociale care au ajuns la nişte cifre, dacă nu ar fi scrise de INS, am spune că fabulăm”, a declarat Laurenţiu Baciu în cadrul unei conferinţe organizate de LAPAR. Potrivit acestuia, România acordă ajutoare sociale în valoare de 10 miliarde de euro într-un an, în condiţiile în care România are 20 de milioane de locuitori şi un Produs Intern Brut de circa 170 miliarde euro în 2016.

Reprezentanţii asociaţiilor agricole susţin că satele româneşti s-au umplut de pensionari pe caz de boală care stau degeaba.