Ninsori și viscol în România: drumuri închise, porturi blocate și zeci de intervenții Salvamont

Ninsori, viscol și polei: Drumuri județene și porturi închise, zeci de intervenții Salvamont și trafic aerian sub monitorizare

Ninsorile și viscolul au creat duminică dimineața probleme majore în mai multe regiuni ale țării. Zeci de drumuri sunt blocate, porturile sunt închise, iar salvatorii montani au intervenit în peste 120 de cazuri. Deși inițial au fost raportate întârzieri pe Aeroportul Otopeni, autoritățile anunță că traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, fără anulări.

18 drumuri județene închise și porturi blocate

Ministerul Afacerilor Interne anunță că 18 sectoare de drumuri județene sunt în continuare închise din cauza ninsorilor și a viscolului. Cele mai afectate județe sunt Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

Totodată, manevrele navale sunt suspendate în porturile Constanța Sud–Fluvial și Bara Sulina, din cauza condițiilor meteo extreme.

În zona de sud-est, 40 de camioane sunt blocate la PTF Isaccea, pe sensul de ieșire din țară. De asemenea, traficul este complet oprit pe DN 5D, în Giurgiu, din cauza coloanelor formate la Podul Giurgiu–Ruse, unde se desfășoară lucrări.

Polei și ninsori pe autostrăzi și drumuri naționale

Centrul Infotrafic informează că se circulă în condiții dificile pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale, din cauza poleiului și ninsorilor:

A1 București–Pitești: carosabil umed și porțiuni cu zăpadă

A2 București–Cernavodă: ninsoare slabă, fără depuneri

A0 și A3: ninsoare slabă, polei pe poduri

A7 Ploiești–Adjud: carosabil umed, vânt puternic

DN 23A Vrancea: polei între Milcovul și Gologanu

Restricții temporare pentru vehiculele de peste 3,5 tone sunt menținute pe DN 2C, între Buzău și Slobozia.

Trafic aerian sub monitorizare pe Otopeni și Băneasa

Inițial, MAI a anunțat întârzieri pentru patru curse aeriene pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, afectând aproximativ 650 de pasageri.

Ulterior, Compania Națională Aeroporturi București a transmis că traficul aerian se desfășoară în condiții normale de iarnă, fără curse anulate sau întârzieri cauzate de vreme. Pe cele două aeroporturi din Capitală intervin 58 de utilaje pentru menținerea pistelor în stare optimă.

Salvamont: 133 de persoane salvate în ultimele 24 de ore

Zi extrem de dificilă pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit în 127 de cazuri, reușind să salveze 133 de persoane blocate pe munte.

Cele mai multe apeluri au venit din Sinaia, Brașov, Maramureș și Neamț. Dintre persoanele salvate, 40 au fost transportate la spital, iar restul au fost coborâte în siguranță.

Salvamontiștii avertizează turiștii să evite traseele montane în condiții meteo severe și să se informeze înainte de plecare.

Mediafax