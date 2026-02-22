Este deja o realitate: tehnica pentru întinerirea pielii există

Potrivit cercetătorilor de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Stat din Washington, aceste microstructuri se dezvoltă la scurt timp după naștere, iar echipa a identificat un semnal molecular esențial care le stimulează formarea. Descoperirile ar putea reprezenta primul pas spre noi terapii menite să inverseze sau să încetinească îmbătrânirea pielii și să îmbunătățească repararea rănilor și a cicatricilor.

„Aceste structuri se degradează odată cu vârsta; acum știm cum se formează și avem un plan pentru a ghida cercetările viitoare privind restaurarea lor. Majoritatea oamenilor de știință au presupus că aceste creste cutanate s-au format în timpul dezvoltării embrionare timpurii, ceea ce explică de ce nimeni nu le-a înțeles cu adevărat originea”, a explicat Ryan Driskell, profesor la Facultatea de Biociențe Moleculare din cadrul Facultății de Medicină Veterinară și autor principal al articolului.

Crestele interpapilare acționează ca un „velcro biologic”, ancorând stratul extern al pielii, epidermul, de stratul dermic aflat dedesubt, contribuind în același timp la menținerea elasticității și rezistenței. Pe măsură ce aceste creste se aplatizează odată cu vârsta, pielea devine mai subțire, mai predispusă la lăsare și mai vulnerabilă la leziuni.

Totuși, în ciuda importanței lor, cercetarea a stagnat timp de decenii din cauza unui obstacol major: utilizarea unor modele animale nepotrivite. De obicei, studiile se realizau pe șoareci și primate non-umane, animale cu blană, dar fără aceste creste.

„Când majoritatea oamenilor privesc pielea diferitelor animale, observă diferențe la nivelul blănii. Însă crestele interpapilare se află sub suprafața pielii, astfel că abia după ce am analizat mai atent am descoperit că animalele cu piele mai groasă, precum porcii, urșii bruni și delfinii, au creste interpapilare ca și noi. În schimb, modelele biomedicale obișnuite pentru oameni, cum sunt șoarecii și primatele non-umane, sunt acoperite de blană și nu au creste interpapilare”, au explicat cercetătorii.

În acest caz, studierea urșilor bruni a fost mai dificilă decât cea a porcilor. De aceea, cercetătorii au colaborat cu fermieri locali și au colectat probe de țesut cutanat de la porci aflați în diferite stadii de dezvoltare, demonstrând că aceste creste interpapilare se formează după naștere.

Cu ajutorul tehnicilor de cartografiere genetică, a fost identificată și o cale metabolică esențială, semnalizarea proteinei morfogenetice osoase, cunoscută drept BMP, care se activează pentru a forma aceste structuri. Această cale funcționează ca un set de instrucțiuni moleculare care ghidează comunicarea celulară și organizarea celulelor în țesuturi complexe. Deoarece crestele interpapilare dispar odată cu înaintarea în vârstă, reactivarea semnalizării BMP ar putea contribui la restaurarea unui aspect tânăr al pielii și la îmbunătățirea vindecării cicatricilor, dar și la dezvoltarea unor noi tratamente pentru afecțiuni precum psoriazisul.

„Faptul că semnalizarea BMP stimulează crestele interpapilare este entuziasmant, deoarece are un potențial important de aplicare clinică. Utilizarea proteinelor BMP a fost deja aprobată de FDA pentru aplicații ortodontice, ceea ce deschide calea pentru folosirea lor în cazul pielii îmbătrânite și al cicatricilor”, a declarat Maksim Plikus, profesor la Universitatea din California și coautor al articolului.

În plus, această descoperire ar putea contribui la îmbunătățirea sănătății animalelor de fermă și a adaptabilității lor la diferite climate, precum și la explorarea unor modalități de creștere a porcilor și a altor animale cu trăsături cutanate adecvate pentru diverse condiții.

