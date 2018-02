Falimentul s-a blocat în formulare

belchonock/Getty Images/iStockphoto Man showing his empty pocket on bright background Man showing his empty pocket on bright background





Legea insolvenţei persoanelor fizice este în vigoare de pe 1 ianuarie 2018, însă nu poate fi aplicată. Motivul este hilar, judecătorii nu deschid procedurile pentru că nu există formulare, spune avocatul Gheorghe Piperea.

Formularistica aferentă procedurii de faliment personal trebuia realizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi în lipsa acesteia legea nu poate fi aplicată pentru că nu pot fi deschise procedurile, a declarat Gheorghe Piperea în cadrul unei conferinţe de specialitate. El a adăugat că în momentul de faţă există pe rol astfel de cereri, inclusiv la Tribunalului Bucureşti, însă foarte puţine pentru că lumea nu are curaj încă să apeleze la acestă procedură. Problema este că dacă unui judecător i se cere deschiderea unei asemenea proceduri nu are dreptul să o refuze atâta timp cât legea este în vigoare, însă nici nu are cum să-i dea curs în lipsa formularelor aferente.

Intrarea în falimentul personal se face pe baza unei cereri pe care debitorul persoană fizică o depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul sau reședința de cel puțin şase luni, conform normelor de aplicare a legii.

O persoana fizica poate sa-si ceara insolventa daca are o intarziere de peste 90 de zile la plata datoriilor, iar valoarea acestora este mai mare de 6.000 de euro