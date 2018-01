Forumul economic de la Davos, sub zapezi!

A nins mult la Davos, mica statiune elvetiana de schi care gazduieste la fiecare inceput de an Forumul economic mondial. In sase zile, s-au asternut 150 de centimentri de zapada. In aceste conditii, principala preocupare a organizatorilor rezida in asigurarea unor conditii normale, pentru ca baletul elicopterelor si limuzinelor celor aproape 70 de lideri politici, sute de mari patroni si cateva zeci de staruri sa nu fie perturbat.

Premierul indian, Narendra Nodi, care va fi insotit de doi maesti yoga, apoi omologul canadian, Justin Trudeau, vor deschide marti suita reuniunilor de la Davos, care se vor desfasura sub un sloban plin de bune intentii: "Sa construim un viitor comun intr-o lume fragmentata".

Dupa ce luni seara, la Versailles, presedintele francez, Emmanuel Macron, a primit un numar impresionant de oameni de afaceri si patroni de mari companii internationale, si ei in drum spre Davos, va veni in statiunea elvetiana inclusiv pentru discutii cu cancelarul german, Angela Merkel, alt oaspete de seama al Forumului.

Dar toti il vor astepta, fireste, pe presedintele american, Donald Trump, care insa nu isi va face aparitia decat vineri, in ultima zi a lucrarilor. Va fi un final deosebit, au comentat, mai in gluma, mai in serios, jurnalistii occidentali, intrebandu-se ce ar mai putea spune locatarul Casei Albe in contextul in care, in absenta lui, la Davos se va vorbi despre inovatii, despre dezvoltare, despre inteligenta artificiala, incalzire globala si multe alte teme.