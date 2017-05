Liber la construcţia pasajului suprateran Domneşti

GrigorePopescu





Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat cu Asocierea Straco - Grup - Comnord - Specialist Consulting contractul pentru construcţia pasajului suprateran Domneşti, de pe Centura Bucureştiului. Valoarea contractului este de 91,552 milioane lei, fără TVA, termenul de finalizare fiind anul 2019. Garanţia de bună execuţie a acestui pasaj va fi de 24 de luni.

Configurat sub formă de sens giratoriu, pasajul va fi construit la intersecţia dintre strada Prelungirea Ghencea - DJ602 şi Centura Bucureşti şi are ca principal scop fluidizarea traficului rutier în zonă. Se estimează că ordinul de începere al lucrărilor pentru acest pasaj, cu o lungime de 374 de metri, va fi emis în toamna acestui an. "Prin realizarea acestei lucrări se urmăreşte: sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului, decongestionarea traficului din intersecţia dintre Centura Bucureşti şi DJ 602, fluidizarea circulaţiei pe şoseaua de centură (legătura mai rapidă între autostrada A1 şi autostrada A2, luându-se în considerare şi lucrările de extindere la 4 benzi de circulaţie a şoselei de centura), mărirea confortului participanţilor la trafic, mărirea siguranţei circulaţiei, reducerea numărului de accidente, îmbunătăţirea mediului înconjurător din localităţi prin reducerea noxelor şi a poluării sonore", se precizează într-un comunicat al Companiei Naţionale pentru Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul prevede şi realizarea a două drumuri colectoare pentru accesul riveranilor, unul fiind amplasat de o parte şi de alta a rampei dinspre Bucureşti a pasajului de pe Prelungirea Ghencea - DJ 602 şi altul la rampa dinspre Domneşti. Accesul în aceste două drumuri se va face pe baza unor intersecţii giratorii amplasate la baza rampelor. În vederea traversării pietonale a căii ferate s-au prevăzut de o parte şi de alta a şoselei de centură două scări metalice identice. Poziţionarea acestor scări este sub pasajul de pe Prelungirea Ghencea şi DJ 602, iar la partea superioară sunt amplasate în consolă, facilitând astfel accesul pietonilor în trotuarul prevăzut pe pasaj. Scările au o înălţime totală de 10 metri şi sunt proiectate în două rampe cu podeste intermediare.

Fosta CNADNR a lansat licitaţie pentru construcţia acestui pasaj pe 18 martie 2015. La sfâşitul lunii octombrie, CNADNR declară câştigătoare Asocierea Straco Grup SRL - Comnord SA - Specialist Consult SRL. Din cauza contestaţiilor formulate, demararea lucrărilor a fost întârziată mai bine de un un an şi jumătate. În final, pe 6 mai, a fost desemnată câştigătoare aceeaşi asociere ca şi în prima fază a licitaţiei.

Intrarea şi ieşirea din Bucureşti pe Şoseaua Prelungirea Ghencea este un calvar pe care mii de şoferi îl trăiesc zilnic de ani de zile.