Ministrul Turismului a făcut-o de oaie

După ce s-au cheltuit 850 de mii de euro ca să impunem frunza ca logo al României, ministrul Turismului vrea să o înlocuiască acum cu o oaie, pentru a construi imaginea turistică a țării în jurul legendei Miorița. Schimbarea frunzei nu poate fi făcută înainate de 2020, termen condiţionat de utilizarea fondurilor europene, însă ministrul vrea să identifice din timp noul logo.

Câţi turişti ne va aduce în plus oaia dacă va fi schimbată cu frunza, nu ne-a putut spune nimeni. Nici măcar ministrul Mircea Dobre, care a avut această idee. „Eu am deschis principial această discuție să ne folosim de aceste simboluri naționale, pentru că Miorița este un simbol național și nu cred că mă poate contrazice nimeni, și să punem în valoare toate legendele pe care le avem. Dar nicidecum nu am zis..., nu m-am folosit de oaie”, a declarat Mircea Dobre.

Spaniolii au taurul, noi Mioriţa

Ministrul e nemulţumit că frunza este un logo prea comun. „Ministrul a dat un exemplu de simbol naţional. Se referea la Mioriţa şi spunea că este o legendă frumoasă. Frunza înseamnă că România are turism ecologic, natură, pădure, dar e prea comun, poate să fie şi al Lituaniei, şi al Estoniei. Ministrul spunea că trebuie să ne gândim la un logo care să fie un simbol naţional. A dat exemplul Spaniei, care are drept imagine un taur, cât și pe cel al Franței, care se mândrește cu cocoșul galic. E părerea lui”, a declarat Alin Burcea, preşedinte al Asocia- ției Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Operatorii de turism nu cred, însă, că este o idee bună adoptarea oii ca logo de țară. „Nu ne asociază lumea cu Miorița, așa cum îi asociază pe spanooli cu taurul. Logo-ul și tot ce e legat de promovare trebuie făcute prin ochii și cu mintea străinilor, nu a românilor. Eu, personal, nu cred că ar avea succes și nu cred că acum ar trebui să lucrăm la logoul de țară, pentru că avem unul deja”, a declarat Dragoș Anastasiu, proprietarul Eurolines.

Nu contăm în turismul mondial

Logoul nu este o condiţie necesară ca să atragi turiştii. Frunza nu ne-a ajutat cu nimic, România se află pe locul 68 din 163, după Vietnam şi Oman, în topul competitivităţii publicat recent de World Economic Forum. Mult înaintea noastră se află Croaţia (32), Cehia (39), Slovenia (41), Bulgaria (45), Polonia (46), Ungaria (49) şi Slovacia (59). Ce logouri au Bulgaria, Polonia sau Ungaria probabil că nu ştie multă lume care se duce în vacanţă în aceste ţări. În România, vin anual 2,2 milioane de turişti străini, în timp ce în Bulgaria sau Ungaria - ţări cu o populaţie la mai puţin de jumătate faţă de cea a României - vin 7 milioane, respectiv 14 milioane de turişti străini anual. Poziţia proastă din clasament reflectă o realitate crudă: nu avem autostrăzi şi drumuri, odată ajunşi la hotel, turiştii nu prea au ce să facă în afară de drumeţii sau plajă, serviciile sunt slabe, hotelierii se confruntă cu o criză masivă de personal, care sufocă industria, promovarea trebuie făcută în parteneriat public-privat.