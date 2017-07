Noua Normă RCA dă mai multe drepturi asiguraţiilor

Marin Raica/Intact Images





Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat proiectul de normă privind metodologia de calcul a tarifelor de referinţă în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă (RCA) pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie a fost adoptat, acesta urmând să intre în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României.

Principalele modificări vizează relația dintre păgubit-asigurător și unitățile de service. Astfel, unitățile de service auto vor stabili soluțiile tehnice de remediere a avariilor, dar firmele de asigurări nu vor mai mai putea să impună păgubitului service-urile agreate de companie cu care acesta are voie să lucreze. Alegerea unităţii de reparaţii va fi în aceste condiţii dreptul exclusiv al păgubitului, el fiind informat asupra lui inclusiv prin procesul verbal de constatare a daunei.

Sistemul bonus-malus., modificat

O altă modificare importantă adusă de noua Normă RCA se referă la sistemu bonus-malus. a fost şi el modificat: șoferii care își schimbă mașina își vor păstra bonusul fără dificultăți. În funcţie de sistemul bonus-malus, prețul asigurării RCA va putea varia cu până la 180% în plus pentru şoferii indisciplinaţi sau cu până la 50% în minus pentru cei care nu produc evenimente. Norma prevede penalizări de șase ori mai mari pentru șoferii cu peste două daune pe an și bonus mai mare pentru cei fără evenimente. În funcţie de sistemul bonus-malus, prețul asigurării RCA va putea varia cu până la 180% în plus sau cu până la 50% în minus.

Odată cu intrarea în vigoare a Normei RCA va intra şi lista punctelor de traumă luate în calcul pentru diverse tipuri de vătămare corporală.

Apare decontarea directă

Tot ca o noutate, Norma RCA va institui şi decontarea directă, ea urmând să funcţioneze ca o clauză suplimentară la contractul RCA și va presupune și plata unui supliment de primă. Nivelul suplimentului va fi stabilit de asigurător și verificat de actuari independenți avizați de ASF. Șoferii care primesc prețuri mari, dar nu din cauza daunelor, vor fi repartizați aleatoriu cu tarife mai mici.

Odată cu introducerea decontării directe, preţul poliţei RCA nu va mai fi criteriul de bază pentru alegerea unui asigurător, mult mai importantă devenind seriozitatea lui în relaţia cu asiguratul