Prima Casă se face mai mică şi mai greu de luat

Piaţa imobiliară se cutremură din temelii. Programul "Prima Casă" va continua până în anul 2021, însă fondurile alocate vor fi din ce în ce mai mici. În plus, se vor schimba şi regulile, în sensul că nu oricine va mai fi eligibil, ci numai cei cu venituri mici şi medii. Pe de altă parte, dezvoltatorii spun că deprecierea leului le-a scăzut vânzările şi cer TVA de 5% pentru toate locuinţele. Sunt câteva dintre concluziile Forumului „Piața Imobiliară – Perspective pentru România în 2018”, organizat de Intact Media Group în cadrul Salonului Imobiliar București.

Creşterea ROBOR, terminarea plafoanelor de la “Prima Casă”, deprecierea leului au dat peste cap piaţa imobiliară. „Ceva s-a întâmplat la mijlocul anului, care a dat piața imobiliară peste cap. În primul rând, piața imobiliară funcționează pe încredere și, dacă nu există încredere, se prăbușește”, a declarat Dorel Niţă, de la imobiliare.ro.

Devine program social

Statul nu mai vrea ca Programul „Prima Casă” să domine piaţa ipotecară, cum se întâmplă acum, când reprezintă 90% dein acest segment. Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională pregătesc schimbări care să facă din “Prima Casă” un program social, destinat exclusiv tinerilor cu venituri mici şi medii, a declarat Ștefan Nanu, director general Trezoreria Statului. Potrivit acestei strategii, plafoanele vor scădea treptat. Anul viitor, suma va ajunge la două miliarde de lei, nivel care se va menţine şi în perioada 2019-2020. În anul 2021, programul va avea alocată suma de 1,5 miliarde de lei. Spre comparaţie, în acest an plafonul a fost de 2,5 miliarde de lei şi s-a terminat din vară. Şeful Trezoreriei a mai spus că statul urmăreşte ca pe termen mediu să se retragă din program, iar băncile să preia treptat-treptat aceste creditări. "Măsura unei targhetări sociale ar face ca, practic, în plafoane chiar mai mici decât cele actuale, să putem acorda garanţii şi să facilităm accesul la creditele ipotecare targetat pentru anumite segmente sociale, bineînţeles, luând în calcul şi riscurile care provin", a spus Nanu.

„ Unul dintre obiective este de a determina băncile să acorde credite mai multe în afara Programului «Prima Casă» și probabil că, în curând, vom veni cu un mecanism de evaluare a băncilor în funcție de câte credite dau în afara programului” Ștefan Nanu, director general Trezoreria Statului

Loviţi de deprecierea leului

Dezvoltatorii imobiliari sunt deranjaţi de faptul că plafonul de 450.000 de lei până la care se aplică TVA de 5% nu mai este echivalentul a 100.000 de euro, în contextul în care cursul euro-leu a crescut. Din acest motiv sunt nevoiţi să reducă suprafeţele construite sau calitatea finisajelor pentru a se încadra în plafonul de 100.000 de euro. „Propunem ca locuințele noi să fie sprijinite cu un TVA de 5%, bineînțeles, plafonat, pentru a-i ajuta pe cei care vor o locuință mai mare. Din păcate, clienții se întorc către locuințele vechi. Acest 5% ar fi foarte important pentru un upgrade imobiliar”, a declarat Bogdan Cosmin Ivan, secretar general Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – Urbanis. În plus, dezvoltatorii spun că şi propunerea ca vânzarea de locuinţe să aibă TVA zero a căzut. Daniela Tănase, director în Ministerul de Finanțe, a explicat că un TVA zero pentru vânzările de locuințe nu este permis de legislația europeană. „S-a solicitat o derogare, dar din păcate răspunsul a fost negativ – nu se poate aplica o cotă mai mică de 5%”.

„Cei care guvernează trebuie să înțeleagă că sunt multe persoane în stand by care nu pot să își cumpere o locuință cu un TVA mai mare de 5%. Asta ar ajuta pe toată lumea. Nu este nevoie de un TVA de 0% din care statul nu ia nimic, ci un 5% care ajută și clienții, și economia”

Bogdan Ivan, secretar general Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – Urbanis

Dezvoltatorii, agenţii imobiliari şi reprezentanţii autorităţilor au stat la aceeaşi masă şi au vorbit despre problemele cu care se confruntă acum piaţa imobiliară