Râmnicelu, satul în care toţi localnicii sunt evazionişti

Există un sat în România unde toţi locuitorii sunt evazionişti cu acte în regulă, de la care statul are de recuperat zeci de milioane de lei. Bani pe care bugetul nu-i va afla niciodată, pentru că au fost băgaţi în palate şi limuzine, iar datornicii s-au declarat insolvabili. Satul buzoian Râmnicelu este celebru pentru usturoiul produs aici. Până şi pe stema comunei omonime se află o căpăţână de usturoi. Ţiganii locului au văzut în asta o oportunitate de afaceri şi astfel a luat naştere ceea ce se numeşte acum mafia usturoiului din Râmnicelu. Sute de firme fantomă, importuri ilegale de usturoi din Spania şi Olanda, revândut apoi sub brandul Râmnicelu fără plata taxelor, descinderi regulate ale mascaţilor şi prejudicii de milioane de lei pentru aproape fiecare dosar penal întocmit, niciodată recuperate. Tot ce rămâne sunt o interminabilă listă ANAF cu datornici din sat şi edili care nu ştiu sau le e frică să vorbească.

Pe lista publicată de ANAF cu persoanele fizice care înregistrează la data de 31 martie 2018 datorii la bugetele de stat mai mari de 15.000 lei se află 11.128 de români, din toată ţara. Dintre aceştia, nu mai puţin de 158 sunt din satul Râmnicelu, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău. Datornicii sunt grupaţi în 22 de familii, printre care şi câteva clanuri extrem de numeroase. Astfel, câte cinci restanţieri poartă numele Dumitru, Florea sau Lăutaru, şapte sunt Dumitrică, Ibrişi sau Ion, pe opt dintre ei îi cheamă Ibriş, nouă fac parte din familia Constantin, 20 dintre ei sunt Fotache, 21 sunt din neamul Vasile şi 40 sunt membrii clanului Dumitrache.

1,42% din toată populaţia României cu datorii la buget mai mari de 15.000 lei se află într-un singur sat, Râmnicelu. În toată ţara, există 13.832 de localităţi

Toţi sunt ţigani, toţi au avut firme prin care au săvârşit evaziune fiscală depistată de ANAF- de unde şi datoriile ce li se impută acum, iar cea mai mare parte din ei s-au declarat insolvabili. Adică nimeni nu va mai recupera, niciodată, niciun leu de la ei. Iar datoriile sunt uriaşe.

Nota de plată: 26.290.188 lei!

Meluţă Alexandru este dator la stat cu 512.431 lei, Ştefan Iancu e pe listă cu 665.094 lei, Marghioala Mirela Fotache are de plătit 687.951 lei, Auraş Constantin ne-a ţepuit cu 749.871 lei, Dorina Ion trebuie să achite statului 870.606 lei, Paul Lăutaru este dator cu 949.761 lei, Gheorghe Dumitrache a „uitat” să-şi plătească dări pe persoană fizică de 986.898 lei, Gheorghe Florea apare pe lista ANAF cu datorii de 1.409.537 lei, iar lista continuă până împleteşti un şir de usturoi de Râmnicelu. Una peste alta, cei 158 de evazionişti din satul Râmnicelu sunt datori la stat cu peste 5,8 milioane de euro. O coincidenţă interesantă face ca Buzăul să se remarce încă o dată pe lista datornicilor la stat. Este deja celebru cazul firmei Oana Management SRL (parte a grupării Murfatlar), din Poşta Câlnău, probabil cel mai mare datornic din istorie, cu 486.505.172 lei (108 milioane de euro) de înapoiat la bugetele de stat.

Reacţia edililor: Nu cunosc, nu ştiu, nu că nu vreau...

Am încercat să aflăm ce ştiu edilii din Râmnicelu despre consătenii lor de pe lista datornicilor ANAF. Din solidaritate sau, mai degrabă, de frică, reprezentanţii primăriei nu spun nimic. „Nu cunosc, nu ştiu să vă răspund la aceste întrebări”, ne-a declarat viceprimarul Dumitru Lăzăroiu. Am vrut să ne zică măcar câţi locuitori are satul Râmnicelu şi cu ce ocupă aceştia- informaţii pe care, cu siguranţă, le ştie orice sătean.

„Îmi solicitaţi o sumă de informaţii la care nu că nu vreau, dar nu ştiu să vă răspund”, ne-a transmis viceprimarul din Râmnicelu. Oricât de amuzant sună, mafia usturoiului este reală, iar aleşii locali îşi duc viaţa printre cei 158 de evazionişti şi palatele acestora.

Pe de altă parte, 7 din cei 13 consilieri locali poartă nume care apar întocmai şi pe lista ANAF: Alecu Ion, Ion Fotache, Nicolae Vasile, Titu Alexandru, Vasile Dumitrache, Marian Ibriş şi Gheorghe Dumitrache. De asemenea, doi dintre inspectorii aparatului de specialitate au nume înscrise în evidenţa Fiscului: Nicuţa Alexandru şi Grigore Gheorghe.

Uluitor: doar 4% din locuitori au un loc de muncă

Comuna Râmnicelu se află în apropierea municipiului Râmnicu Sărat şi are în componenţă satele Râmnicelu, Ştiubei, Colibaşi şi Fotin. Localitatea are circa 4.400 de locuitori, cu o comunitate foarte însemnată de ţigani. Din informaţiile publicate pe site-ul primăriei, doar 182 de persoane din întreaga comună au un loc de muncă. O cifră absolut halucinantă. Râmnicelu este menţionat periodic în buletinele de presă ale poliţiei prin descinderile pe care mascaţii le fac aici pentru destructurarea mafiei ţigăneşti a usturoiului. Membrii celor 22 de clanuri care apar în evidenţele Fiscului sunt săltaţi, duşi la audieri, apoi eliberaţi. Firmele lor nu plătesc nici importurile făcute din UE, nici taxele către stat după ce revând usturoiul sau alte legume. Banii obţinuţi sunt investiţi în palate şi maşini de lux, „afaceriştii” se declară insolvabili, astfel încât statul nu mai poate recupera niciun leu de la el. Mai mult, fiind fără loc de muncă, cei 158 de evazionişti şi familiile lor primesc, fără doar şi poate, ajutoare de stat.