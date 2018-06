România riscă să sară cu deficitul bugetar peste 3%

SORIN BLADA / AGERPRES FOTO santier autostrada santier autostrada





Deficitul bugetar a ajuns în zona pragului de 3%, iar riscul de a-l depăşi este mai mare decât oricând, a declarat preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, la o conferinţă de specialitate. Economia românească a avut a doua cea mai slabă performanţă la nivel european în trimestrul I, cu o stagnare a PIB, a mai spus Dumitru. România trăieşte astăzi din proiectele mari de infrastructură începute în anii 2013 - 2014, a recunoscut ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Fragilitatea situaţiei bugetare este dată şi de faptul că România are venituri fiscale din taxe şi impozite la minime istorice, undeva la sub 26% din PIB, iar media europeană este de 40%, iar factura salariilor ca procent din PIB a crescut, fiind la nivelul pre-criză, urmând a ajunge anul acesta la 10,4%, spune preşedintele Consiliului Fiscal. Acesta a mai explicat că direcţia în care a mers deficitul în ultimii ani în România a fost opusă faţă de ceea ce s-a întâmplat în Europa. “ Dacă ne uităm în Europa a fost o tendinţă de consolidare fiscală, de reducere a deficitelor în ultimii ani, în timp ce în România deficitul a crescut. ", a spus Dumitru. Potrivit estimărilor Comisiei Europene anul acesta România va avea un deficit bugetar de peste 3%, care va însemna cel mai mare deficit bugetar din Europa.

O altă problemă este că şi deficitul comercial creşte foarte repede, exporturile cresc, dar importurile cresc mai rapid, iar deficitul de cont curent se deteriorează. "Suntem la 3 şi ceva la sută deficit de cont curent. Este adevărat, la scară istorică este un nivel semnificativ mai mic decât am avut înainte de criză, însă la scară europeană, în noua realitate economică internaţională, România are un deficit de cont curent mare. Dacă ne uităm pe cifrele de anul trecut am avut al treilea cel mai mare deficit de cont curent", a spus Ionuţ Dumitru.

Nu mai avem proiecte

România trăieşte astăzi din proiectele mari de infrastructură fazate, din 2013 - 2014, a declarat ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici. "Din păcate astăzi, România într-adevăr trăieşte încă din acele proiecte fazate şi nu e un secret, adică din 2013 - 2014, proiectele mari de infrastructură. Nu este o chestiune de laudă, dar să lăsăm cifrele aşa cu sunt pentru că din păcate dacă nu le explicăm foarte clar se nasc acei mici oameni, la figurat, că e şi la propriu, acum asta e o întâmplare, care devin monştri peste noapte şi pretind a fi ceea ce nu sunt ", a afirmat Eugen Teodorovici, prezent la aceiaşi conferinţă.

"Situaţia finanţelor e cel mai mare risc pentru economie în momentul de faţă. De ce? Pentru că deficitele deja au ajuns în zona lui 3%, iar riscul de a depăşi 3% este probabil mai mare anul acesta ca oricând”

Ionuţ Dumitru, preşedinte Consiliului Fiscal