Statul român adună mărunţişul. Câştigul rămâne la bancheri

Sistemul bancar din România a obţinut un profit net de 2,7 miliarde de lei, aproximativ 600 de milioane de euro, în prima jumătate a acestui an, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit ultimelor date publicate de BNR. Câştigul băncilor a atins un vârf istoric, fiind mai mare decât profitul de 1,9 miliarde de lei din prima parte a anului 2008, cel mai bun an înainte de criză. Totuşi, statul român nu va lua mare lucru din acest profit, dacă Ministerul de Finanţe nu va reuşi să treacă prin Parlament legea care nu mai permite băncilor să-şi deducă decât 30% din pierderi din impozitul pe profit, după ce le-au dedus integral în ultimii ani.

Legislaţia actuală dă voie băncilor să-şi deducă din profit pierderile fiscale care vin din anii de criză, cauzate, în principal, de creditele neperformante. Aceste neperformanţe se deduc 100% din profit. Concret, dacă o bancă vinde un portofoliu de credite restante, care valorează 100 de milioane de euro, către o companie off-shore sau intra-grup, cu doar 5 milioane de euro, marchează o pierdere de 95 de milioane de euro. Acestă pierdere se scade mai apoi din profit, sub formă de cheltuială cu creditele restante şi, dacă banca iese pe minus, atunci nu plăteşte impozit. “Doar şase bănci dintre cele 37 active în România au declarat pierderi fiscale la finalul lui 2016. Acestora li se adaugă, însă, alte 12 care, deşi au avut profit, nu au plătit impozit, întrucât au avut de recuperat pierderi din anii anteriori. În total, aşadar, în 2016, un număr de 18 bănci dintre cele 37 nu au plătit impozit pe profit”, potrivit unei analize realizate de site-ul bancherul.ro.

Finanţele, în luptă cu băncile

Ministerul Finanţelor a iniţiat un proiect de lege pentru a nu mai permite băncilor să-şi deducă integral pierderile din impozitul pe profit, ci doar 30% dintre ele. Proiectul a venit în completarea declaraţiilor făcute de ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, care a spus că 70% dintre bănci nu au plătit impozit pe profit în ultimii cinci ani, din cauza diverselor optimizări fiscale, printre care şi vânzările de credite neperformante la preţuri derizorii. Rămâne de văzut dacă această iniţiativă legislativă va trece de Parlament, având în vedere lobby-ul BNR care nu vede cu ochi buni acest proiect legislativ. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus că este corectă constatarea că băncile nu au făcut profit, dar a ţinut să precizeze că nu au plătit impozite pe profit, pentru că nu au avut profit. Şi reprezentanţii sistemului bancar susţin că nu au făcut nimic ilegal şi că au respectat la literă legislaţia românească.

Băncile, mai solide decât în 2008

Sistemul bancar românesc a ieşit mult mai întărit din criza financiară, potrivit datelor publicate de BNR. Atât rentabilitatea activelor (ROA), cât şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la finalul primelor şase luni din acest an în teritoriu pozitiv, ajungând la 1,36%, respectiv, 12,91%. „Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, din simplul calcul matematic reiese un profit de circa 2,7 miliarde de lei pentru sistemul bancar în S1 2017”, se arată într-o analiză a Băncii Transilvania publicată ieri pe site-ul propriu. La finalul primului trimestru, profitul net al băncilor s-a ridicat la 1,236 miliarde lei. Din cele 37 de bănci, numai 26 au obţinut profit net şi 11 au avut pierderi, situaţie care probabil se va menţine şi la jumătatea acestui an. Rămâne de văzut, pentru că nu toate băncile au făcut încă publice rezultatele financiare pentru prima parte a acestui an. Datele BNR mai arată că volumul total al activelor bancare a crescut de la 380,1 miliarde de lei, în iulie 2016, la 398,6 miliarde de lei, în iulie 2017. Majorarea a avut loc pe fondul creşterilor de credite, a titlurilor de stat etc.

Străinii fac legea

Pe piaţa românească operează acum 36 de bănci, cu una mai puţin decât în luna aprilie 2017. În luna mai au fuzionat oficial Patria Bank şi Banca Comercială Carpatica şi astfel s-a redus numărul instituţiilor de credit din România. Sistemul bancar românesc rămâne dominat de capitalul extern. Băncile cu acţionari străini deţineau 91% din active, la jumătatea acestui an, faţă de 90,2% în iunie 2016, potrivit datelor BNR.