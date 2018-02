Gigantul Nestle, pus la colt de un orasel american!

O mica localitate din nordul Statelor Unite s-a ridicat impotriva gigantului Nestle, punandu-se de-a curmezisul ambitiilor companiei, care vrea sa extraga, pentru o suma derizorie, mai multa apa din raurile locale spre comercializare.

Maryann Borden, in varsta de 73 de ani, a realizat un panou alcatuit din fotografii care arata cum s-a transformat raul Twin Creek, care trece peste drum de casa ei. "Nu mai este acelasi rau. E mai retras, mai ingust, mai putin adanc si mai cald", sustine aceasta fosta profesoara, stabilita aici din 1953.

Potrivit spuselor sale, schimbarile au intervenit la inceputul anilor 2000, cand Nestle a inceput sa pompeze apa din regiune, pe care o vinde sub marca Ice Mountain, prezentand-o ca fiind naturala, deci mai scumpa decat cea purificata. Situat la 320 de kilometri de Detroit, Osceola Township este un sat agricol cu aproximativ 900 de locuitori si care, in 2016, l-a votat pe Donald Trump. Cel mai mare angajator este un centru pentru batrani.

Dar oamenii de aici nu au permis gigantului elvetian sa construiasca o statie de pompare, fara de care nu-si poate pune in aplicare planul de a scoate 1500 litri de apa pe minut, fata de 950 in prezent.

Nestle vrea sa profite de explozia pietei americane de apa plata, unde vanzarile en gros - 16,42 miliarde dolari - le-au depasit pentru prima data, in 2016, pe cele carbogazoase (12,46 miliarde dolari), potrivit cabinetului Beverage Marketing. In 2016, apele vandute in SUA (Poland Spring, Pure Life, Ice Mountain...) au generat 55,3% (4,69 miliarde dolari) din vanzarile totale de apa ale grupului.