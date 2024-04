Simona amână revenirea. Halep a început o nouă perioadă de pregătire, „spartană”

„Simona Halep a revenit cu picioarele pe pământ. Nu mai sare etapele, nu se mai grăbește să revină pe teren, mai ales la turnee grele. OK, a fost la Miami, eu n-aș fi sfătuit-o să meargă acolo, pe hard, dar a văzut și ea, cu ochii ei, cum stă treaba. În mod normal, după 19 luni de absență îți ia să te pregătești ca să revii cam tot atât. Se vede de către oricine că tenisul nu mai este același ca acum 19 luni. A apărut un nou val de jucătoare care rup rachetele când lovesc. Este o altă specie de fete acest nou val”, a spus Ion Țiriac, întrebat de viitorul în tenis al Simonei Halep.

Navetă București-Dubai

După turneul de la Miami, Simona a ales, la sfatul lui Darren Cahill, ca noul ei antrenor să fie spaniolul Carlos Martinez. Acesta a venit la București și a început pregătirea strategiei și imediat prima concluzie trasă a fost că nu este cazul ca Simona să joace pentru echipa României de FED Cup „Billie Jean King” împotriva Ucrainei și, de asemenea, reconsiderarea participării Simonei la Jocurile Olimpice. A urmat refuzul de a participa la Madrid, turneu pe zgură, pe care l-a câștigat de două ori, unde primise un wild card. De asemenea, Simona și Carlos Martinez au decis să se antreneze și în Dubai, unde Simona are o locuință, astfel că va fi o navetă între București și Dubai.

Poate la toamnă, la Turneul Final al „Billie Jean King” Cup

Totuși, echipa României, cu Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, a reușit surpriza și au învins senzațional Ucraina în FED „Billie Jean King” Cup și s-a calificat la Turneul Final, care va avea loc în toamnă, între 12 și 17 noiembrie la Sevilla, Spania, alături de Australia, Canada, Cehia, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Polonia, Slovacia, Spania și Statele Unite. Echipa noastră se va baza tot pe ele. Întrebarea este dacă Simona va putea ajuta echipa României la acest turneu. Teoretic, Simona ar putea fi la un nivel mult superior până în luna noiembrie, totul depinde însă de cum va evolua jocul ei până atunci și cât de eficientă va fi colaborarea cu Carlos Martinez.

Pe termen scurt, ea nu participă la Madrid, și nu va merge nici la Roma, turnee pe zgură de 1.000 de puncte, considerate de pregătire pentru turneul de Grand Slam de la Roland Garros, unde, de asemenea, sunt șanse minime ca Simona să participe. Următoarea țintă ar putea fi sezonul de hard de după Wimbledon și participarea la US Open, după doi ani, ultimul turneu la care a participat, în 2022, înainte de suspendare.

Carlos Martinez este optimist

Până acum, colaborarea Simona - Carlos Martinez decurge bine. Simona s-a declarat mulțumită și a declarat că regăsește la spaniol ceva din stilul lui Darren Cahill. De cealaltă parte, Carlos Martinez s-a declarat și el mulțumit de entuziasmul și puterea de muncă a Simonei. „Vorbim de cineva care nu a jucat timp de un an și jumătate. Nu va fi un proces rapid, dar prefer să rămân cu aspectele pozitive: are o ambiție care mișcă munții. Va fi o perioadă cu multă pregătire pentru a ajunge la un nivel bun, fără a uita de prevenție, pentru a nu se accidenta. Simona e o luptătoare și cred că asta îmi place cel mai mult la ea. O astfel de jucătoare merită întotdeauna efortul: o jucătoare care aleargă, care se apără, care dă totul, își dă sufletul. Îmi place acest tip de jucătoare. Sper ca lucrurile să meargă bine, pentru că atât ea, cât și eu avem un mare entuziasm. Ea vrea să revină, dar nici nu există o dată stabilită în acest sens. Ea gândește pe termen lung. Are 32 de ani, nu este chiar atât de în vârstă, în mintea ei este doar ideea de a reveni în elită, de a fi din nou în vârf luptând pentru marile titluri”, a declarat și Carlos Martinez pentru presa spaniolă.

O cunosc pe Simona de mică. O știu cât de ambițioasă este. Uneori era chiar repezită. Ei bine, timpul a maturizat-o, a mai ponderat-o. Aici este incontestabil meritul lui Darren Cahill. A făcut alt om din ea. Foarte bine că nu merge la Madrid. Acolo este zeiță, a câștigat titlul de două ori consecutiv. Ce să facă acolo? Să piardă iar în primul tur? Cu ce o ajută cele 10 puncte? Ce dacă intră în prima mie de jucătoare pe locul 900 și ceva? Pentru Simona nu contează un loc decât în primele 10-15 jucătoare ale lumii. Dar până atunci trebuie să se pregătească extrem de bine. Trebuie răbdare și mult chin. Ea știe toate astea și știe unde vrea să ajungă. Ionuț Coman, antrenor de tenis

Din păcate, corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregătit și am luat decizia dificilă de a nu juca la Madrid. Greu, pentru că vreau să mă întorc să joc cât mai repede, dar experiența îmi spune să nu mă grăbesc. Mulțumesc turneului de la Madrid, care mi-a oferit un wild card, și fanilor mei pentru sprijinul lor constant. Ne vedem în curând. Simona Halep