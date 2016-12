2016, cel mai bun an al pieţei imobiliare locale din 2008

Livrările de spaţii de retail, logistice şi de birouri din acest an s-au ridicat la 956.000 de metri pătraţi, în creştere cu 88% faţă de 2015, marcând astfel cel mai bun an al pieţei imobiliare locale din 2008 până în prezent, potrivit analizei unei companii imobiliare, remisă de Agerpres, miercuri.



2016 a fost un an cu livrări în creştere semnificativă pe toate segmentele pieţei imobiliare, excepţie făcând spaţiile de birouri din afara Bucureştiului, segment care venea după un an 2015 cu livrări record. Pentru sectorul spaţiilor industriale şi logistice a fost cel mai bun an din istoria pieţei imobiliare locale, cu livrări de aproximativ 380.000 mp, creşterea consumului, dar şi o cerere mai mare din sectorul industrial, generând un nou val de investiţii "la cheie", dar şi speculative, semn că investitorii şi-au recăpătat încrederea în potenţialul acestei pieţe.



La nivelul tuturor sectoarelor imobiliare analizate, aproximativ 60% din spaţii au fost construite în Bucureşti şi în împrejurimile Capitalei.



Cea mai mare creştere a livrărilor faţă de anul precedent, de 240%, a consemnat-o sectorul de birouri din Bucureşti, spaţiile noi cumulând o suprafaţă de circa 290.000 mp. Proiectele de 370.000 mp finalizate anul acesta în sectorul logistic şi industrial reprezintă echivalentul livrărilor din precedenţii cinci ani (2011 - 2015) la un loc, conform analizei realizate de DTZ Echinox , iar ritmul susţinut de dezvoltare se va menţine şi în 2017.



Aproape 190.000 mp, reprezentând jumătate din spaţiile logistice şi industriale finalizate în acest an, au fost dezvoltaţi în Bucureşti, după o perioadă de şapte ani în care livrările cumulate au fost de doar 90.000 mp, ceea ce reprezintă foarte puţin pentru o capitală europeană. Tendinţa de dezvoltare a pieţei logistice se menţine şi pentru 2017, când DTZ Echinox estimează un nivel al livrărilor la acelaşi nivel, focusul investitorilor fiind pe Bucureşti, Cluj şi Timişoara, secondate de Sibiu şi Braşov.



Și sectorul de retail a avut o evoluţie importantă în 2016, nivelul livrărilor fiind în creştere cu 40% comparativ cu 2015.



Pentru perioada următoare, analiştii estimează o intensificare a dezvoltării segmentelor de parcuri de retail şi convenience centres, mai slab reprezentate în România, comparativ cu alte pieţe din regiune. În 2017, focusul va fi direcţionat către oraşele secundare şi terţiare unde nu există o componentă modernă de retail sau este slab reprezentată, precum şi către oraşele mari unde dezvoltatorii se vor concentra pe proiecte complementare, potrivit Agerpres.