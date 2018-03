Alibaba isi dubleaza investitiile in Asia de sud-est!

Alibaba a anuntat ca-si dubleaza la 3,25 miliarde de dolari investia in filiala sa Lazada, prezenta in sud-estul continentului african, semn al apetitutului gigantului chinez al comertului online pentru aceasta regiune...

Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material pe eficienţa colectării taxelor, a apreciat Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România. In opinia lui, o combinaţie prudentă între co...