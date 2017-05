Bookfest 2017: târgul cu un milion de cărți

Cel mai mare târg de carte al anului a adus la București, de miercuri până duminică, o adevărată sărbătoare a cărții. Bookfest la Romexpo a însemnat întâlnirea românilor cu cele mai importante titluri noi ale anului, la standurile celor peste 200 de edituri prezente, care au organizat circa 400 de evenimente. Pe rafturile editurilor au fost așezate un milion de titluri și s-au înregistrat vânzări record, datorită prezenței a peste 70.000 de vizitatori ai târgului. Cu toate acestea, piața de carte din România nu este mereu în haine de sărbătoare, iar specialiștii din acest domeniu spun că există o oarceare creștere a vânzărilor, în ultimii trei ani, față de perioada anterioară, dar deja se simte o stagnare, România fiind în continuare pe ultimul loc la consumul de carte în Europa.

Salonului Internațional de Carte Bookfest, aflat la cea de-a XII-a ediție, și-a deschis porțile la Romexpo miercuri, la ora 12.00, iar până duminică a găzduit circa 400 de evenimente – lansări de carte, workshopuri sau prezentări interactive, dedicate în special copiilor. La ceremonia de deschidere au participat ambasadorii Suediei, Israelului și Statelor Unite ale Americii, iar la evenimentele organizate de standurile editurilor au fost prezenți cei mai importanți oameni de cultură din România. Printre cei mai apreciați schiitori care au lansat noi titluri în cadrul evenimentului s-au numărat Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Vintilă Mihăilescu sau Nicolae Manolescu, dar au fost și mulți autori tineri, precum Corina Ozon sau Iulia Ioniță, care vin cu o perspectivă nouă asupra scriiturii și au curajul să se alăture celor mai mari nume ale beletristicii românești. “Și la acest târg, dar și dacă ne uităm la ultimii doi-trei ani, ceea ce mi se pare a fi o schimbare fericită este diversitatea aparițiilor, deși difuzarea rămâne la fel de dificilă, spre catastrofală, aici fiind o problemă structurală a pieței de carte. Cel puțin acum, la târg, vezi ce au produs și editurile mai mici, care uneori au mari surprize, dar care, din nefericire, nu prea ajung în librării. Cărți publicate la Cluj, de exemplu, nu se pot cumpăra de la București, sau la Iași nu se găsesc la Timișoara. Din punct de vedere al difuzării, impresia mea este că merge mai prost decât până acum. Cu toate acestea, sunt edituri de nișă uneori, tinere – însemnând și lasante recent, dar și cu oameni tineri – care își asumă riscul de a edita cărți pentru că ei cred în acele cărți. Acesta este un act de curaj cultural care trebuie salutat”, a explicat, pentru Jurnalul Național, antropologul cultural Vintilă Mihăilescu, coordonatorul studiului „De ce e România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc”, lansat sâmbătă, de editura Polirom, la Bookfest.

Perspectivă sumbră asupra lecturii

Imaginea de ansamblu asupra pieței de carte din România nu este, din păcate, la fel de plină de fast precum cea de la târguri. Conform celui mai recent studiu realizat de Eurostat, România se află pe ultimul loc la consumul de carte din Europa și doar 2,8% dintre români citesc măcar zece cărți în fiecare an. Mai bine decât noi stau vecinii bulgari, cu un procent de patru ori mai mare, Serbia, unde procentul este de16%, iar Islanda, țara care ocupă primul loc în acest top, înregistrează un procent de peste 15 ori mai mare, iar 93% dintre islandezi citesc cel putin o carte pe an. De asemenea, studiile Institutului Național de Cercetare în Cultură arată că un român din cinci nu a citit niciodată o carte, iar situația s-a agravat de la an la an, în ultimul deceniu. Datele înregistrate cu zece ani în urmă arătau că 38,7% dintre romani declarau că au citit măcar o carte pe an în 2007, iar în 2011 procentul a scăzut la 29,6%. Și atunci eram tot pe ultimul loc în Europa.

Investițiile în cultură cresc

Cifrele de vânzări arată, însă, că încă mai sunt speranțe, pentru că românii investesc tot mai mult în cultură. Un studiu al Institutului Național de Cercetare în Cultură care analizează întregul domeniu al industriilor creative arată că profitul din activitățile creative și de cultură s-a dublat în ultimii trei ani, ajungând la 3,6 miliarde de lei. Piața de carte se află pe locul al treilea în topul domeniilor incluse în acest sector de activitate, în care intră și IT-ul, Publicitatea și Arhitectura. Cifra de afaceri a industriilor creative a crescut, în ultimul deceniu, în medie, cu trei miliarde de lei pe an, până la 41,5 miliarde de lei în 2015.

Cu ocazia evenimentului și-au lansat cărți și numeroși jurnaliști, dar și personalități din Justiție sau politică, precum Procurorul general Augustin Lazăr sau fostul vicepremier, Vasile Dâncu. Copiii au fost răsfățații ediției 2017 a Bookfest, pentru că aproape toate editurile le-au dedicat secțiuni speciale la standuri și o mare diversitate de apariții editoriale care le sunt dedicate, dar și numeroase evenimente la care au participat activ.

Tinerele speranțe ale literaturii

Cea mai tânără autoare de la Bookfest 2017 este Iulia Ioniță, care a lansat sămbătă, la standul editurii Librex, cea de-a doua carte din carieră, „Percepții inconștiente”, la numai un an de la debutul cu titlul „Flori în păr”. „M-aș putea defini ca o persoană căreia îi place să trăiească în două sau mai multe lumi și să le exprime cum poate mai bine. Și, mai ales, ca o persoană foarte ambițioasă, căreia nu-i pasă prea mult de ceea ce spun alții. Probabil că de aceea am și reușit să ajung până aici. Cărțile mele sunt foarte diferite una față de cealaltă. „Flori în păr” este mai degrabă pentru adolescenți, deși au citit-o până și bunicii mei, care sunt foarte încântați. Iar „Percepții inconștiente” este o carte de tranziție către următoarea perioadă de creație”, spune autoarea care a trecut recent de adolescență. „Percepții inconștiente” este un SF care îmbină ficțiunea cu mitologia, ezoterismul și accentele horror, învățuite împreună într-o aură de mister.

Câteva topuri ale celor mai vândute cărți la Bookfest 2017

Editura Polirom a realizat patru topuri de vânzări, la Bookfest 2017, pentru categoriile General, Literatură Română, Literatură străină și Nonficțiune:

Top 5 general:

De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc, volum coordonat de Vintilă Mihăilescu

Femeia cu Părul Roșu, Orhan Pamuk

Viața, Keith Richards

Povestea lui Genji, Murasaki Shikibu

Imperiul pisicilor, Alex Tocilescu

Top 5 literatură română:

Imperiul pisicilor, Alex Tocilescu

Cel care cheamă cîinii, Lucian Dan Teodorovici

Mata Vinerii, Doina Rusti

Pereți subțiri, Ana Maria Sandu

Hanul lui Manuc, Simona Antonescu

Top 5 literatură străină:

Femeia cu Părul Roșu, Orhan Pamuk

Povestea lui Genji, Murasaki Shikibu

Contraviața, Philip Roth

Augustus, John Williams

Arhipelagul altei vieți, Andrei Makine

Top 5 nonfiction:

De ce este România astfel. Avatarurile excepționalismului românesc, volum coordonat de Vintilă Mihăilescu

Madlena, Aurora Liiceanu

Jurnal scoțian, Ioan-Florin Florescu

Viața, Keith Richards

Viața mea, Nicolae Breban

Editura Nemira a fost prezentă la Bookfest 2017 cu peste 600 de titluri din 12 colecții și o mulțime de noutăți pregătite special pentru târg. Cele mai populare și bine vândute cărți ale editurii Nemira sunt:

Povestea vieții tale, de Ted Chiang (colecția Nautilus SF)

Supraviețuitorii, de Bear Grylls

În spatele blocului, de Mara Wagner (colecția Cuaernar)

Soția plantatorului de ceai, de Dinah Jefferies (colecția Damen Tango)

Aleasa dragonului, de Naomi Novik (colecția Nautilus fantasy)

Cele mai bine vândute cărți ale editurii pentru copii Nemi

Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat, de Iulian Tănase, cu ilustrații de Alexia Udriște

Enescu și hora razelor de soare, de Cristina Andone, cu ilustrații de Adriana și Sebastian Opriță

Vraja dorințelor, de Chris Colfer

Cum să-ți dresezi dragonul, de Cressida Cowell

Pete Motanul. Ador teneșii albi, de Eric Litwin, cu ilustrații de James Dean

“Anul acesta am înregistrat la târg o creștere a vânzărilor cu 35% față de anul precedent. Le mulțumim cititorilor care ne-au vizitat standul și care au pariat pe plăcerea lecturii”, declară reprezentanții editurii Nemira. De asemenea, editura a pornit o campanie de promovare a scriitorilor români și va relua, în această toamnă, concursul de debut literar pentru romancieri.

Cele mai vândute cărți ale Editurii Curtea Veche Publishing au fost:

Fericirea e un ac de siguranță, de Razvan Exarhu

Spovedania unui preot ateu, de Ion Aion

Paltonul cu gaică. Proză scurtă, eseuri, de Mihail Siskin (prima carte de proza scurta a celui mai mare scriitor rus contemporan, considerata o revelatie)

Povestea castelului Peleș, de ASR Principele Radu al României

Psihologie pentru oameni obișnuiți, de Ramona și Radu F. Constantinescu