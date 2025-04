Stylus Fantasticus la Ateneul Român

Duminică, 6 Aprilie 2025, de la ora 19, în Sala Mare a Ateneului Român.

Concertul, al treilea din programarea ediției 2025 a Stagiunii de Muzică Veche (ediția 2025), prilejuiește reîntâlnirea cu violonista Mira Glodeanu și cu grupul de continuo din ansamblul de muzică barocă Sempre: Lázár Zsombor Zsombor (violoncel baroc), István Csata (contrabas), Filip Zsombor (chitară barocă), Raluca Enea (clavecin).

STYLUS FANTASTICUS este foarte prezent în universul nostru sonor și în repertoriile concertelor de muzică barocă din zilele noastre. În fapt, multe din capodoperele Barocului muzical ce se cântă astăzi aparțin "stylus fantasticus". Cu origini în cadrul lucrărilor de genul fantasia, toccata, intonazione, praeludium sau preambulum, stylus fantasticus își face apariția încă de pe parcursul secolului al XV-lea și se regăsește în scriiturile unor compozitori marcanți ai perioadei baroce: Bach, Biber, Buxtehude. Este un stil muzical caracteristic (în special) genurilor improvizatorice, bazat pe fantezia compozitorului și, în egală măsură, pe ingeniozitatea interpretului.

Acesta "este potrivit, în mod special, pentru muzica instrumentală. Este cea mai liberă și neîngrădită metodă de a compune, nu este legat de nimic, nici de cuvinte, nici de un subiect melodic, a fost instituit pentru a etala geniul și pentru a învăța designul ascuns al armoniei și compoziția ingenioasă a frazelor armonice și a fugilor." (Athanasius Kircher - "Musurgia Universalis", Roma 1650).

În program:

Matthias Weckmann(1616 - 1674):

Toccata IX în re minor, pentru clavecin solo

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704):

Verkündigung ("Buna Vestire") - Sonata I, din colecția "Die Rosenkranz-Sonaten" (C 90) pentru vioară și continuo

Johann Sebastian Bach(1685 - 1750):

Sonata în sol major(BWV 1021) pentru vioară și continuo

Dieterich Buxtehude (1637 - 1707):

Triosonata în la minor(BuxWV 272) pentru vioară, viola da gamba și continuo

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704):

Kreuzigung("Răstiginirea") - Sonata X, din colecția "Die Rosenkranz-Sonaten" (C 99) pentru vioară și continuo

Matthias Weckmann(1616 - 1674):

Toccata X în re minor, pentru clavecin solo

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704):

Schutzengel("Îngerul păzitor") - Sonata XVI, din colecția "Die Rosenkranz-Sonaten" (C 105) pentru vioară solo

Dieterich Buxtehude(1637 - 1707):

Triosonata în re minor(BuxWV 257) pentru vioară, viola da gamba și continuo

Interpretează:

Mira Glodeanu și SEMPRE continuo

Mira Glodeanu - vioară barocă

István Csata - viola da gamba / violone

Zsombor Lázár - violoncel

Zsombor Filip - chitară / arhilăută

Raluca Enea – clavecin

MIRA GLODEANU

Născută la București în 1972, Mira Glodeanu s-a format în cadrul școlii românești de vioară a maeștrilor Nicolae Bilciurescu și Modest Iftinchi. A finalizat studiile universitare la Academiei de Muzică din București cu cea mai înaltă distincție. Ulterior, a intrat în contact cu o serie de personalități marcante reprezentând diferite stiluri, precum Jordi Savall, Manfredo Kremer și Sigiswald Kuijken, cu care a ajuns să studieze la Koninklijk Conservatorium din Bruxelles, unde a obținut diploma de interpretare la vioară barocă.

Mira Glodeanu este fondatoare a ansamblului de muzică barocă Ausonia. A concertat ca solistă în toată Europa, în Canada, Japonia și America Latină, cu numeroase ansambluri camerale și orchestre baroce: La Petite Bande, Les Arts Florissants, La Fenice, Il Seminario Musicale, Arpeggiata, Le Poème Harmonique. Este invitată în mod regulat în calitate de concertmaestru al orchestrelor Collegium Vocale Ghent, Les Agremens (Namur) și Al Ayre Espagnol (Zaragoza). A înregistrat peste treizeci de discuri cu artiști precum Philippe Herreweghe, Gerard Lesne, William Christie, Christophe Rousset, Sigiswald Kuijken.

Mira Glodeanu este profesoară de vioară barocă la Conservatorul Regal din Bruxelles și ține în mod regulat cursuri de măiestrie în Franța (Sablé), Spania, România, Cehia și Anglia. De asemenea, este profesor invitat al Universității din Salamanca.

SEMPRE

Ansamblul de muzică barocă SEMPRE a fost fondat în anul 2020 de clavecinista Raluca Enea și reunește muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi. Repertoriul abordat este, în principal, cel al Barocului muzical de secol XVIII dar programele de concert abordează și piese aparținând sec. al XVII-lea sau lucrări din perioada premergătoare Clasicismului muzical.

Preocupările membrilor ansamblului se referă la autenticitatea interpretării (atât din perspectiva stilisticii muzicale cât și din cea a instrumentelor utilizate - copii după originale istorice) și la cercetarea muzicologică minuțioasă, aspecte ce permit abordarea unor concepte repertoriale originale. Muzicienii ce formează ansamblul s-au specializat în domeniul muzicii vechi în cadrul unor instituții de prestigiu din Europa și au o activitate de peste 20 de ani în domeniul interpretării acesteia.

Ansamblul are o structură modulară, adaptabilă mai multor tipuri de repertoriu, mergând de la formule camerale de duo sau trio, până la formule extinse, de tip orchestral. Deși înființat relativ recent ansamblul are o activitate intensă fiind prezent până acum la cele mai importante evenimente de profil din țară, precum Festivalul Internațional "George Enescu", Festivalul de Muzică Veche București, Festivalul de Muzică Veche Miercurea-Ciuc, etc. Ansamblul SEMPRE colaborează cu muzicieni importanți din domeniul muzicii baroce precum violonista Mira Glodeanu. Între proiectele următoare ale ansamblului se numără două colaborări cu violonistele Petra Müllejans și Martyna Pastuszka și finalizarea albumului audio "Sempre Vivaldi".

Între producțiile din ultimii trei ani ale ansamblului se numără: "Sempre Vivaldi", "Haendel vs Haendel", "Les Caractères", "Baroque unknown", "Sparkling Haendel", "Bach by night", "To B or not to B", "Soli e tutti", "Sempervivum" (ultimele 2 proiecte sunt realizate împreună cu violonista Mira Glodeanu), "Black and White. Vivaldi", "La Notte", "La Follia", "Exotique", "A. Vivaldi - Anotimpurile", Bach 340", "Naturalia by Sempre".