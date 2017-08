Doliu in lumea artistica! A murit muzicologul Viorel Cosma

Doliu in lumea artistica. Viorel Cosma, unul dintre cei mai mari specialisti in muzica, a murit, marti, la varsta de 94 de ani.



Muzicolog, profesor, lexicograf si critic muzical, Viorel Cosma a fost doctor in Muzicologie (1998), fiind distins cu Premiul Academiei Romane (1974), premiul international al criticii muzicale Artisjus din Budapesta (1984), premiile Uniunii Compozitorilor, cu Ordinele Coroana Romaniei, Steaua Romaniei, Steaua RSR, Meritul Cultural in grad de Mare Ofiter (2003), potrivit Wikipedia.

A desfasurat o intensa activitate de critica muzicala in presa din Romania si din Europa, America de Sud, America de Nord, Africa si Asia, publicand peste 5.000 de eseuri, studii, articole, recenzii etc. A participat la numeroase Simpozioane si Conferinte de muzicologie in Europa si SUA, sustinand comunicari stiintifice, conferinte, referate. Este coautor al libretului operetei Lasati-ma sa cant de Gherase Dendrino (1954), reprezentata in Romania, Germania, URSS Austria, Belgia, Olanda, Bulgaria, Cehoslovacia etc.Ca muzicolog a publicat peste 100 de volume (in limbile romana, engleza, germana, rusa, bulgara, japoneza) cu caracter istoriografic, monografic, lexicografic, epistografic, precum si editii de critica muzicala, muzicologie-comparata, antologii, ghiduri. Cele 14 volume dedicate lui George Enescu (in romana, engleza, rusa, japoneza, bulgara), precum si lexicoanele Compozitori si muzicologi romani (1965), Muzicieni romani (1970), Muzicieni din Romania, vol. 1–10 (1989–2012) si Interpreti din Romania (1996) i-au adus o consacrare internationala. In prezent a initiat pentru tipar (2005) monumentala lucrare Enciclopedia muzicii din Romania (15 volume) din care au aparut primele doua volume (A–B). A fost membru a numeroase organisme, asociatii si fundatii profesionale din tara si de peste hotare (Georg Friedrich Händel Gesellschaft din Halle / Saale, The International Musicological Society din Basel, Gesellschaft für Musikforschung din Kassel, Société Française de Musicologie din Paris, Société Fryderyk Chopin din Varsovia etc.).

De asemenea, a fost membru corespondent al Pontificia Accademia Tiberina din Roma, Italia, din 24 ianuarie 2004, institutie fondata in 1813.

Foarte important, Viorel Cosma pus bazele lexicografiei muzicale moderne in Romania, realizand – prin cele 9 lexicoane (1965–2006) – cea mai ampla exegeza lexicografica nationala din lume Sursa:.Bizcultural