“A doua șansă”, în premieră și exclusivitate la Happy Channel

Postul de televiziune Happy Channel le oferă telespectatorilor, în premieră și exclusivitate, “A doua șansă” (Second chance) - un nou blockbuster turcesc. Serialul care are în distribuție mari actori ai Turciei, printre care Özge Özberk și Kutsi, prezintă o poveste impresionantă, urmărind răsturnări de situație incredibile și concentrându-se pe urcușurile și coborâșurile pe care viața ți le poate oferi.

Uneori, de la extaz la agonie este doar un pas! Când pierzi totul, oare cum îți poți găsi puterea de a merge mai departe? "A doua șansă”, serialul turcesc pe care Happy Channel îl va difuza în această primăvară, în premieră și în exclusivitate, prezintă povestea de viață a lui Deniz Öztuna, interpretată de Özge Özberk. Deniz avea totul pentru a fi fericită, însă lumea ei se destramă în momentul în care soțul său dispare fără urmă. Aflată într-o situație disperată după ce rămâne fără bărbatul iubit, ea trebuie să găsească curajul și forțele necesare pentru a avea grijă de cei doi copii, dar și de tatăl ei bătrân. “A doua șansă” apare pentru Deniz, când îl întâlnește pe Mirat Yavuz (interpretat de Kutsi).

După ce a fost lansat în octombrie 2016 în Turcia, serialul “A doua șansă” va putea fi urmărit în curând și în România. Happy Channel invită telespectatorii să intre în poveștile Happy, oferindu-le în exclusivitate această super producție, care s-a bucurat de un succes uriaș în țara de proveniență.