CANNES. Debuturile haotice ale festivalului

După un start fals în 1939, festivalul internaţional de film de la Cannes se deschide la 20 septembrie 1946. Între o inversare de poli, criză diplomatică şi improvizaţie, ediţia inaugurală este haotică, dar primele capodopere îşi fac apariţia.



Legenda Cannes-ului este pe cale să se nască. Şi ea a vrut ca festivalul - care sărbătoreşte în acest an a 70-a ediţie - să înceapă cu un ''magnific'' lapsus al ministrului comerţului şi industriei: ''Declar deschis primul festival al agriculturii''. Nefericitul ministru nu a făcut decât să inaugureze o lungă tradiţie. Emoţia i-a trădat de multe ori pe cei care au fost pe scena de la Cannes. Treizeci de ani mai târziu, marele Akira Kurosawa va fi botezat ''Harakiri'' Kurosawa, iar Ettore Scola, ''Hetero'' Scola, rememorează agenţia France Presse înainte de începerea miercuri pe Croazetă a unui maraton cinematografic de 12 zile.



Naşterea festivalului, în 1946, este rezultatul unei ''gestaţii'' de şapte ani. Ideea a încolţit în 1939 pentru a face concurenţă Mostrei de la Veneţia, aflată atunci sub influenţa lui Mussolini, iar Cannes a concurat cu Biarritz pentru a găzdui evenimentul. Datele selectate au fost 1 şi 20 septembrie 1939.



''Numele festivalului strălucea deja în litere de neon pe frontonul casinoului municipal când nebunia oamenilor a stins luminile'', a scris Philippe Erlanger, unul dintre părinţii fondatori ai evenimentului. La 3 septembrie, era declarat războiul cu Germania şi vedetele americane deja sosite pe Croazetă - Tyrone Power, Gary Cooper, Norma Shearer - se reintegrează în Hollywood.



La sfârşitul ostilităţilor, proiectul este reluat. Festivalul este, în acel moment, înainte de toate o afacere mondenă şi diplomatică. Filmele prezentate pe Croazetă sunt alese de ţările invitate de statul francez şi regula era că o lucrare poate fi retrasă din competiţie dacă riscă să ''rănească sentimentul naţional al altor ţări''.



''S-a creat foarte repede dezordine. Proiecţia unui film rusesc a fost de multe ori întreruptă. S-a strigat sabotaj şi delegaţia sovietică a ameninţat să se retragă. Dar un pic mai târziu, a fost trimis filmul 'Notorius' al lui Alfred Hitchcock şi polii s-au inversat. În cele din urmă totul s-a încheiat într-o dispoziţie bună, petrecerile au fost geniale, mai ales seara mexicană unde tequila a curs gârlă'', declara pentru AFP criticul Robert Chazal, cu ocazia celei de-a 40-a ediţii, în 1987.



Pentru a nu jigni pe nimeni, primul festival de la Cannes a încoronat 11 filme, câte unul pentru fiecare ţară reprezentată, între care deja mai multe capodopere cum ar fi ''Roma citta aperta'' (Roma, oraş deschis) de Roberto Rossellini, care a inaugurat stilul neo-realist. Juriul a recompensat, printre altele, ''La Bataille du rail'', al regizorului francez René Clément, şi actriţa franceză Michele Morgan, care a primit premiul de interpretare feminină pentru rolul din filmul ''La Symphonie pastorale'' de Jean Delannoy.



Pentru ca oraşul Cannes să găzduiască evenimentul anul următor, primarul său de atunci Raymond Picaud a decis să construiască în grabă un palat magnific. ''Astfel, a povestit Robert Chazal, seara de deschidere a celei de-a doua ediţii a festivalului a fost cel puţin curioasă: au fost prezentaţi toţi tehnicienii şi muncitorii care au participat la construcţia clădirii.



''Aceasta era aproape gata, cu excepţia acoperişului, care a fost înlocuit cu prelate. Acest acoperiş improvizat a rezistat până în ajunul închiderii când a fost spulberat de o furtună puternică. Ceremonia de gală a trebuit să se retragă în grabă în vechiul cazinou''.



În 1948, la fel ca în 1950, evenimentul nu a avut loc din cauza lipsei banilor. După o ediţie în 1949, care a impus ''The Third Man'' (Al treilea om), interpretat de Orson Welles, evenimentul a început să se extindă rapid în 1951. Palatul său a fost în cele din urmă complet amenajat. Festivalul va continua să se desfăşoare aici până în 1983, când a fost mutat în ''Bunker'' pe locul vechiului cazinou, unde s-a derulat primul festival şi unde se va desfăşura începând din 17 mai şi cea de-a 70-a sa ediţie.

