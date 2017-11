Fiul actorului Richard Dreyfuss, o altă victimă a lui Kevin Spacey

O nouă acuzaţie de hărţuire sexuală se adaugă deja listei victimelor lui Kevin Spacey. Este vorba de fiul actorului Richard Dreyfuss, Harry, care l-a denunţat public pe Spacey de molestare, relatează online ziarul spaniol ABC



Potrivit declaraţiilor acordate portalului Buzzfeed News, faptele au avut loc în 2008, când Harry Dreyfuss avea doar 18 ani.



Tânărul l-a însoţit pe tatăl său acasă la Spacey pentru a citi scenariul la o piesă de teatru. Actorul a profitat pentru a se apropia de el, a-i pune mâna pe picior şi a-l mângâia apoi pe părţile intime. Un incident pe care tânărul a evitat să-l povestească ani de-a rândul inclusiv tatălui său.



"Nu-l credeam pe Kevin interesat de mine, era un bărbat adult, un erou, şeful tatălui meu, categorii în care nu există loc pentru interacţiuni sexuale. Pe de altă parte, nu l-am crezut în stare să se apropie astfel de mine chiar şi în prezenţa tatălui meu. Şi totuşi mâna lui a rămas acolo", a povestit Harry Dreyfuss, care a explicat că tatăl său nu şi-a dat seama de nimic.



La început nu i s-a părut un lucru anormal, dar cu trecerea anilor această purtate a lui Spacey - pe care l-a calificat drept un prădător sexual - a văzut-o din altă perspectivă: "Nu a fost o poveste amuzantă. Sper ca relatarea mea să-i inspire şi pe alţii să denunţe ceea ce au crezut că nu pot să spună cu voce tare".



După mărturia făcută de fiul său, Richard Dreyfuss i-a dedicat un mesaj emoţionant pe Twitter: "I love my son @harrydreyfuss more than I could explain with all the words in the world. And I am so incredibly proud of him right now."..."Îl iubesc pe fiul meu mai mult decât ar putea explica toate cuvintele din lume. Şi sunt foarte mândru de el în aceste momente..."AGERPRES