Multe seriale anulate în 2017, printre care "24: Legacy", "Sense8" şi "Emerald City"

Mai multe seriale care se anunţau de succes, precum "American Crime" şi "Sense8" au fost anulate de canalele americane în 2017, care au scos din grila de programe şi o serie de spinoff-uri care încercau să capitalizeze o parte din succesul altor francize, relatează Variety în ediţia sa online.



Fox a anulat noul serial din franciza "24", numit "24: Legacy", după numai un sezon, dar a precizat că va continua să exploreze franciza şi pe viitor. Noul serial din această franciză a fost primul în care rolul principal nu mai fost deţinut de Kiefer Sutherland, care a interpretat rolul agentului FBI Jack Bauer timp de un deceniu.



"Sense8", un proiect inedit în televiziune al foştilor fraţi Wachowski care au creat şi regizat trilogia "Matrix" - actualmente surorile Lana şi Lilly Wachowski -, a fost şi el anulat după al doilea sezon de Netflix. "Sense8" spune povestea a opt personaje din toate colţurile lumii care devin brusc conectate din punct de vedere mental şi care sunt vânaţi de forţe care îi consideră un pericol pentru societate.



NBC anulează şi el după numai un sezon "Chicago Justice", al patrulea serial care se desfăşoară în acelaşi univers cu "Chicago Fire", "Chicago PD" şi "Chicago Med". Serialul a avut o audienţă medie de 1,1 şi de 6,1 milioane de telespectatori pe episod, cea mai mică dintre cele patru seriale.



Un alt serial care exploata succesul unei alte francize, respectiv "Criminal Minds: Beyond Borders", a fost anulat de CBS după două sezoane. Sezonul doi a avut o medie de 5 milioane de telespectatori pe episod, mult în scădere faţă de primul, în timp ce serialul original "Criminal Minds" are, în sezonul al 12-lea, o audienţă medie de 7,5 milioane de telespectatori.



O soartă chiar mai proastă a avut-o spinoff-ul după "The Blacklist", "The Blacklist: Redemption", anulat după un singur sezon. Serialul a avut numai opt episoade şi a atras 0,8 puncte de audienţă, fiind difuzat pe micile ecrane din februarie şi până în aprilie.



Sitcomul "The Odd Couple" a fost anulat de CBS după trei sezoane. Serialul cu Matthew Perry şi Thomas Lennon a avut numai 5 milioane de telespectatori pentru sezonul al treilea care s-a încheiat în noiembrie, când reţeaua a decis să pună punct după doar 13 episoade.



La final a ajuns în acest an şi "American Crime", creat de John Ridley, după trei sezoane la ABC. Un alt serial poliţist, "APB", a fost şi el anulat de Fox după numai un sezon. "APB" a început cu ratinguri bune în februarie, dar la ultimele episoade a ajuns la o medie 3,4 milioane de telespectatori pe episod.



Fox a anulat şi unul dintre serialale favorite ale fanilor, "Sleepy Hollow", după patru sezoane. Popularitatea serialului fantasy a scăzut puternic în sezonul al 4-lea, înregistrând cu 40% mai puţin telespectatori decât sezonul precedent.



"Emerald City", o incursiune în universul poveştii "Vrăjitorul din Oz", a fost şi el scos din grilă de NBC. Deşi a avut 4,5 milioane de telespectatori la premieră, audienţa a scăzut constant până la un minim de 2,3 milioane de telespectatori. www.agerpres.ro