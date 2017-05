Noul capitol "Piraţii din Caraibe" domină detaşat box office-ul din SUA

Al cincilea capitol din "Piraţii din Caraibe", "Răzbunarea lui Salazar", a dominat fără nicio surpriză box office-ul nord-american la debutul său în acest weekend în cinematografele nord-americane, potrivit cifrelor avansate de Exhibitor Relations şi citate de AFP.



Filmul realizat de Espen Sandberg şi Joachim Ronning, cu Johnny Depp, Javier Bardem şi Kaya Scodelario s-a plasat în fruntea box office-ului cu 62,18 milioane de dolari în primul său weekend pe marile ecrane. Primit cu răceală de critici, noul episod îl prezintă pe Jack Sparrow (Johnny Depp) într-o confruntare acerbă cu căpitanul Salazar, Sparrow beneficiind de data aceasta de ajutorul unui astronom şi al unui tânăr ofiţer al Royal Navy.





"Guardians of the Galaxy" se plasează pe locul doi cu 19,89 de milioane de dolari încasaţi în a patra săptămână de difuzare. Echipa de aventurieri galactici a strâns în total 337,55 de milioane de dolari de la lansarea în cinematografe.



Filmul 'Baywatch', un remake al celebrului serial de televiziune de la începutul anilor 90, ocupă locul trei cu 18,10 milioane de dolari în primul weekend de lansare pe ecrane. Zach Ephron, Dwayne Johnson şi Alexandra Daddario joacă în aceste aventuri în costume de baie, puţin apreciate de critici, în care salvamarii din Malibu dejoacă un complot criminal care ameninţă plajele.



Al şaselea episod al seriei create de Ridley Scott, 'Alien: Covenant' a avut încasări de 10,52 milioane de dolari şi a ocupat locul patru după patru săptămâni de difuzare. De la lansarea sa, filmul a strâns în total de 59,92 milioane de dolari.



Departe de filmele de ficţiune şi de blockbustere cu efecte speciale, comedia romantică 'Everything Everything', axată asupra unei tinere care suferă de deficit imunitar sever, ocupă locul cinci cu 6,18 milioane de dolari (23 de milioane în total), relatează Agerpres.



Partea a doua a clasamentului este ocupat de:



6 - "Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul" cu încasări de 4,4 milioane de dolari (14,88 milioane în total)



7 - "Snatched", cu Amy Schumer şi Goldie Hawn, cu 3,90 milioane de dolari (41,18 milioane în total).



8 - "King Arthur: Legend of the Sword", cu încasări de 3,21 milioane de dolari (34,75 milioane în total).



9 - 'Baby Boss': 1,7 milioane de dolari (169,5 de milioane în nouă săptămâni de difuzare).



10 - "Frumoasa şi Bestia": 1,56 milioane de dolari, cu încasări totale (11 săptămâni) de 500,98 milioane de dolari.