Numărul spectatorilor din cinematografele europene a crescut în 2016, însă încasările au scăzut

Numărul spectatorilor din cinematografele europene a crescut în 2016 cu 2,8% faţă de în anul 2015, însă încasările obţinute din vânzările de bilete pe plan european au înregistrat o uşoară scădere, ajungând la un total 8,4 miliarde de euro (9,42 miliarde dolari), o sumă ce reprezentă aproximativ un sfert din box office-ul global, informează site-ul revistei Variety.



În 2016 au existat 1,28 miliarde de spectatori în cinematografele din 36 de teritorii din Europa, a anunţat International Union of Cinemas (UNIC), prin intermediul unui studiu prezentat marţi.



"Această performanţă puternică ne întăreşte convingerea că cinematografele trebuie să rămână în centrul eforturilor depuse de guvernele şi liderii acestei industrii din Europa pentru a pregăti sectorul filmului european în vederea unor afaceri viitoare şi a unei creşteri a publicului", a spus Phil Clapp, CEO-ul U.K. Cinema Association şi preşedintele UNIC.



Potrivit UNIC, scăderea cu 4,5% a box office-ului european a fost cauzată de deprecierea monedelor în anumite teritorii.



Acelaşi raport precizează că cele mai importante filme din 2016 au inclus pelicule europene, alături de superproducţii globale, precum "Rogue One: A Star Wars Story", "Zootopia", "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "The Secrets Life of Pets" şi "Ice Age: Collision Course".



Box office-ul britanic a crescut cu 0,5% în 2016, doborând precedentul record de încasări, ce fusese stabilit cu un an în urmă. Însă numărul de spectatori a scăzut cu 2,1%, fapt atribuit de autorii raportului publicat de UNIC unui standard greu de atins, datând din 2015, bazat pe două filme extrem de populare ce au fost turnate în Marea Britanie - "Spectre" şi "Star Wars: The Force Awakens".



Alte aspecte pozitive menţionate în raport includ creşterea cu 3,8% a numărului de spectatori din Franţa, care a ajuns la 213 milioane, stabilind a doua cea mai bună performanţă înregistrată în ultimii 50 de ani în această ţară; Spania a depăşit pragul de 100 de milioane de spectatori; iar Polonia a înregistrat cel mai mare număr de spectatori în cinematografele sale din toate timpurile, depăşind pragul de 50 de milioane.



Astfel, numărul total de spectatori a crescut în Europa, iar media regională a ajuns la 1,6 vizite la cinematograf per persoană în anul 2016.



Box office-ul şi numărul spectatorilor au scăzut în Germania, în pofida unor filme locale de mare succes, precum coproducţia cu participare românească "Toni Erdmann", ce a fost nominalizată la Oscar. Box office-ul german a fost în 2016 de 1 miliard de euro, în scădere cu 12,4% faţă de anul 2015, iar numărul de spectatori a scăzut cu 13%, ajungând la 121,1 milioane.



Un studiu separat, prezentat tot marţi, a arătat că filmele americane au dominat oferta serviciilor de tip video-on-demand (VOD) disponibile în cele 28 de ţări ale Uniunii Europene, reprezentând 61% din totalul peliculelor propuse de aceste platforme online. Observatorul European al Audiovizualului, ce are sediul la Strasbourg, a examinat ofertele unui număr de 68 de servicii VOD din UE şi a descoperit că peliculele autohtone reprezintă 23% din totalul titlurilor oferite. Coproducţiile internaţionale şi peliculele realizate în afara spaţiului UE reprezintă restul de procente (16%) din oferta totală.

