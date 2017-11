O scenaristă care a lucrat la 'Mad Men' îl acuză pe creatorul serialului de hărţuire sexuală

Kater Gordon, o fostă scenaristă a serialului 'Mad Men', l-a acuzat joi pe creatorul acestei producţii de televiziune, Matthew Weiner, de hărţuire sexuală, relatează EFE.



Gordon, care a făcut public acest denunţ prin intermediul portalului The Information, a precizat că incidentul a avut loc în timpul unei zile de lucru în care amândoi au rămas să lucreze până mai târziu, când Weiner i-a spus că i-ar plăcea să o vadă dezbrăcată.



Kater a încercat să nu ia în seamă aceste afirmaţii şi amândoi au continuat să lucreze până la finalizarea scenariului. Ulterior scenarista, care a câştigat un premiu Emmy pentru colaborarea sa la acest serial, a fost concediată şi nu a mai lucrat niciodată la Hollywood. Ea a recunoscut că s-a simţit "ameninţată şi subapreciată" după comentariile şefului său, un incident care a lăsat urme în psihicul său afectându-i abilităţile de a mai continua să scrie.



Potrivit avocaţilor lui Weiner, clientul lor nu îşi aminteşte de acest incident sau că ar fi făcut vreun comentariu.



Kater Gordon şi-a început cariera ca asistentă personală a lui Weiner în 2007 şi în mai puţin de un an a fost promovată în echipa de scenarişti ai serialului. Ea a recunoscut că Weiner că a ajutat-o în carieră şi că nu a denunţat până acum aceste fapte de teamă să nu îşi piardă locul de muncă.



Weiner şi Gordon au câştigat un premiu Emmy în septembrie 2009 pentru un episod din 'Mad Men' pe care l-au scris împreună. O săptămână mai târziu, el a sunat-o să-i spună că nu îi mai reînnoieşte contractul. Când Kater l-a întrebat care este motivul, Weiner i-a răspuns pentru că "nu a fost la înălţimea aşteptărilor". Ea şi-a pierdut dorinţa de a mai scrie şi s-a mutat la Palo Alto (California), unde a înfiinţat o organizaţie non-profit de ajutorare a victimelor abuzurilor sexuale.



De la dezvăluirile de la începutul lui octombrie din New York Times şi New Yorker referitoare la magnatul Harvey Weinstein, acuzat de peste 100 de femei de hărţuire, agresiuni sexuale şi violuri, mai mulţi bărbaţi, figuri proeminente la Hollywood, au fost acuzaţi la rândul lor de abuzuri sexuale.



Printre ei, actorul de două ori laureat al premiului Oscar Kevin Spacey, acuzat de hărţuire şi de tentativă de viol asupra unor minori, producătorul Brett Ratner, Steven Seagal, managerul David Guillod, comicul şi actorul Louis C.K., fostul şef al studiourilor Amazon, Roy Price.AGERPRES