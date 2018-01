'The Shape of Water' şi 'Call Me by Your Name', printre filmele nominalizate la Writers Guild Awards

"The Shape of Water", cu un scenariu scris de Guillermo del Toro, va candida la premiul pentru scenariu original alături de drama "Lady Bird" (scenariu de Greta Gerwig), filmul horror "Get Out" (Jordan Peele) şi comediile "The Big Sick" (Emily V. Gordon şi Kumail Nanjiani) şi "I, Tonya" (Steven Rogers), a anunţat WGA.



La categoria cel mai bun scenariu adaptat candidează scenariul lui James Ivory pentru "Call Me by Your Name", alături de scenariile pentru "Logan" (Scott Frank, James Mangold şi Michael Green), "The Disaster Artist" (Scott Neustadter şi Michael H. Weber), "Mudbound" (Virgil Williams şi Dee Rees) şi "Molly's Game" (Aaron Sorkin).



Premiile, care răsplătesc cei mai buni scenarişti de la Hollywood, sunt considerate un indiciu cheie pentru filmele favorite la Oscaruri.



Cea de a 70-a ediţie a WGA va avea loc la 11 februarie, la New York şi Los Angeles. Oscarurile vor fi decernate aproape o lună mai târziu, pe 5 martie.AGERPRES