Vedetele din ”True Lies” vorbesc despre abuzul sexual la care a fost supusă Eliza Dushku

Actorii Arnold Scwarzenegger și Tom Arnold au delcarat că ar fi „făcut ceva” să o protejeze pe Eliza Dushku, dacă ar fi știut că aceasta a fost agresată sexual în timpul fillmărilor pentru „True Lies”, scrie HUFFPOST.

Dushku, care a jucat rolul fiicei lui Schwarzenegger în filmul de acțiune din 1994, a postat pe contul său de Facebook detalii referitoare la abuzul sexual la care a fost supusă în timpul filmărilor, când avea 12 ani. Actrița a afirmat că Joel Kramer, un coordonator de top de la Hollywood, a agresat-o sexual în camera sa de hotel din Miami, în timpul filmărilor pentru „True Lies”.

Printr-o postare pe Twitter, Tom Arnold și-a exprimat sprijinul față de Dushku și a afirmat că atât directorul James Cameron, cât și celelalte persoane implicate în film ar fi protejat-o, dacă ar fi fost avertizați în legătură cu acest incident.

I promise you @JimCameron @Schwarzenegger @jamieleecurtis would’ve done something too. We all love & are proud of @elizadushku #metoo https://t.co/4rmjfWqj39

Schwarzenegger a răspuns ulterior și a întărit afirmațiile lui Tom Arnold.

Tom, you bet your ass all of us would have done something. I’m shocked and saddened for Eliza but I am also proud of her - beyond being a great talent and an amazing woman, she is so courageous. https://t.co/EJJbkdior2