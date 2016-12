VIDEO! Premiere cinematografice de Sărbători

Comedia de animaţie 'Sing' şi filmul de science-fiction 'Passengers' sunt principalele premiere ale sfârşitului săptămânii în cinematografele din SUA, care vor încerca să elimine dominaţia celui mai recent film inspirat din saga Star Wars, 'Rogue One', relatează EFE.



În regia lui Christophe Lourdelet şi Garth Jennings, 'Sing' beneficiază în versiunea originală de vocile unor actori celebri ca Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon şi Seth MacFarlane. Filmul de animaţie prezintă povestea ursului koala Buster Moon care încearcă să organizeze cel mai important concurs de canto din lume.





Cu provocarea de a-i aduce împreună pe Jennifer Lawrence şi Chris Pratt, două staruri importante ale momentului, se prezintă filmul de science fiction 'Passengers', al realizatorului Morten Tyldum ('The Imitation Game', 2014). Lawrence şi Pratt sunt doi pasageri din capsula de hibernare a unei nave spaţiale lansate în căutarea vieţii pe altă planetă, care se trezesc cu 90 de mai devreme decât data prevăzută.





În cinematografele americane debutează în acest weekend şi 'Assassin's Creed', adaptarea pentru marele ecran al jocului video omonim în care joacă Michael Fassbender şi Marion Cotillard. Regizat de Justin Kurzel ('Macbeth', 2015), 'Assassin's Creed' prezintă povestea lui Callum Lynch (Fassbender) care călătoreşte prin amintirile sale pentru a lua legătura cu strămoşul său Aguilar din Spania Inchiziţiei secolului XV.





Bryan Cranston şi James Franco formează cuplul comic din 'Why Him?', al regizorului John Hamburg ('Along Came Polly', 2004). Filmul tratează tema ciocnirii a două generaţii reprezentată de un tată super-protector (Cranston) şi de logodnicul fiicei sale (Franco), un tânăr şi extravagant milionar din Silicon Valley.





Regizorul spaniol J.A. Bayona ('The Impossible', 2012) prezintă filmul de fantezie 'A Monster Calls', în care joacă Sigourney Weaver, Felicity Jones şi Liam Neeson. Un băiat de 12 ani, care se confruntă cu boala necruţătoare a mamei sale şi hărţuielile la care este supus la şcoală, îşi găseşte ca aliat un uriaş care îşi face apariţia la geamul său e în fiecare seară.





Printre premierele limitate din acest weekend se numără şi 'Patriots Day', în regia lui Peter Berg, 'Silence' al lui Martin Scorsese, şi 'Julieta' al regizorului spaniol Pedro Almodóvar, adaugă Agerpres.