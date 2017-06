Creșteri în Prime Time pentru Antene în primele cinci luni ale anului, pe toate segmentele de public

Primele cinci luni ale anului au adus cifre în creștere pentru divizia TV Intact Media Group în intervalul Prime-Time pe toate segmentele de public, respectiv 18-49, urban și național. Evoluția cotei de piață este înregistrată, de altfel, și pe alte sgemente orare importante, dupa cum urmează

 Target 18-49 Urban: În perioada ianuarie-mai 2017, “Antenele” au creșteri ale cotei de piață în Prime Time (+ 8%), Whole Day (+2%) și Late Fringe (+11%).

 Target All Urban: La nivelul primelor cinci luni ale anului, Antenele conduc clasamentul audiențelor pe intervalele Whole Day, Day Time, Access și Late Fringe, în timp ce segmentul Prime Time are o evoluție de 5%.

 Target Național: Televiziunile Grupului sunt pe primul loc pe segmentele Day Time și Access, înregistrând o creștere de 7% în Prime Time, față de perioada ianuariemai a anului 2016. Antena 1, postul de divertisment cu cea mai mare familie de vedete din România, își consolidează cota de piață în Prime Time în zona publicului comercial.

 În perioada ianuarie-mai 2017, cota de piață se apreciază cu 7% în Prime Time și 17% în intervalul Late Fringe, în timp ce audiența crește cu 11% în Late Fringe, pe target-ul 18-49.

 În topul producțiilor stației în luna mai se află show-urile ”Chefi la Cuțite”, “iUmor”, “Insula Iubirii” și “Te cunosc de undeva”.

 Antena 1 a fost urmărită în luna mai 2017, la nivelul întregii zile, timp de cel puțin un minut, de 6.895.000 de telespectatori.

Antena Stars, singurul post TV din România dedicat mondenităților, are creșteri importante ale cotei de piata în luna mai, inclusive in Prime Time (+21%) și la nivelul întregii zile (+24%), la nivelul publicului 18-49 din mediul urban. Evoluții înregistrează și intervalele Day Time (+11%), Access (+14%) și Late Fringe (+69%). Segmentul Late Fringe prezintă cifre în creștere și din punct de vedere al audienței (+33%), față de luna mai a anului trecut.

Peste 2.7 milioane de telespectatori au urmărit în luna mai Antena Stars, la nivelul întregii zile, pe target național. Cele mai vizionate programe au fost “Star Magazin special”, “Vedetop”, “Agenția VIP “, si “Răi da’ buni”.

Happy Channel, postul dedicat femeilor curajoase, are creșteri ale audienței (+20%) și ale cotei de piață (+27%) în intervalul Prime Time, comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut, la nivelul publicului feminin 18-49 Urban. Cele mai urmărite programe ale stației în luna mai au fost “Elif”, “Sezonul cireșelor”, “Happy Day”, “De trei ori Ana”. ZU TV, postul care se adresează tinerilor (15-34 urban), a fost în luna mai în atenția publicului cu show-uri precum “Most wanted”, “ZU Trends’,” “Morning ZU“, “ZU Music Mix”.

Antena 3 conduce clasamentul posturilor de știri din România în luna mai pe cele mai importante intervale orare, printre care Whole Day și Prime Time, înregistrând în același timp creșteri ale audienței și ale cotei de piață, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut. Astfel, audiența se apreciază cu 8% în intervalul Day Time în timp ce cota de piață crește cu 6% în Whole Day, 22% în Day Time, 14% în Access și 15% dimineața, pe target-ul 18+, urban. În primele cinci luni ale anului, Antena 3 are o creștere a audienței și a cotei de piață pe toate intervalele orare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Audiența crește cu 6% în Prime Time și 12% de-a lungul întregii zile, în timp ce cota de piață se apreciază cu 14% în Prime Time și 20% în Whole Day. Pe target-ul 18+, specific publicului de știri, Antena 3 a fost urmărită în luna mai de 3.4 milioane de telespectatori în fiecare zi, la nivel național. Printre cele mai vizionate emisiuni se numără “Sinteza Zilei”, “Adevăruri Ascunse”, “Subiectiv”, “Voi cu Voicu”, “În premieră cu Carmen Avram”.

Performanțe înregistrează și diviza online a Grupului, Digital Antena Group, care a fost singurul publisher cu două siteuri în top 10 all sites din .ro: a1.ro, locul 7 și spynews.ro, locul 9. Peste opt milioane de telespectatori au urmărit, la nivelul întregii zile, timp de cel puțin un minut, în luna mai, televiziunile Grupului Intact.

În Prime Time, numărul acestora se ridică la 6,1 milioane. Intact mulțumeste publicului pentru susținere si loialitate, apreciind contributia fiecărui român la aceste rezultate.

Sursa: Kantar Media Copyright: Armadata SRL Luna analizată: Mai 2017/ Ianuarie-Mai 2017 Perioada cu care se face comparație: Mai 2016/ Ianuarie-Mai 2016