Frații Cătălin și Andreea au câștigat 180.018 de lei pentru a construi o școală în Africa

Emoționați și cu gândul la copiii orfani din Africa pentru care își dedică fiecare zi și toate eforturile, frații Andreea și Cătălin Mocanu au ieșit fericiți și recunoscători din înfruntarea cu ,,The Wall- Marele Zid”.

Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele său Cătălin este inginer topograf, dar o ajută și pe sora sa în activitatea ONG-ului pe care îl aceasta îl coordonează atât în România, cât și în Kenya. Împreună, cei doi își doresc să construiască o școală pentru copiii din cea mai mare mahala din Africa. ”Pentru mine, copiii sunt o șansă la un viitor mai bun”, povestește Andreea cu lacrimi în ochi.

După prima rundă, în care cei doi frați au reușit să strângă o sumă considerabilă, Cătălin a fost cel care a intrat la izolare, iar Andreea a rămas să lupte pentru visul ei în fața Marelui Zid. Precaută, Andreea e ezitat să dubleze sau să tripleze în prima rundă, dar chiar și așa, înainte de bilele roșii, a strâns 59.983 de lei. Din păcate, cele două bilete au căzut pe unele dintre cele mai mari sume de la baza zidului – 20.000 și 40.000 de lei, astfel că Andreea a pornit de la 0 cea de-a treia rundă.

Cele șapte bile verzi care au urmat au ajutat-o pe Andreea să acumuleze 135.000 de lei, răspunsurile corecte ale lui Cătălin au crescut câștigul la 195.021, iar bilele roșii le-au lăsat Andreei și lui Cătălin un premiu fabulos de 180.018 lei.

Chiar dacă știa pentru proiectul lor în Africa orice sumă, cât de mică, este foarte importantă, Cătălin a ales să rupă contractul care le asigura 44.982 lei, astfel că frații Mocanu au plecat acasă cu o sumă de aproape cinci ori mai mare.

,,The Wall- Marele Zid” continuă și săptămâna viitoare, miercuri și joi de la ora 20:00, unde telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui spectacol ce poate schimba destinele celor aflați în platou într-o singură oră!