Regele Nopții din „Game of Thrones” a petrecut cinci ore la machiaj, la Revelionul Starurilor 2018: “Mi-a fost dificil să respir”

Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Antena 1, aduce și în acest an măști uluitoare, în spatele cărora se ascund cele mai neașteptate celebrități.

Una dintre impresionantele măști ale acestui revelion este Regele Nopții, din seria “Game of Thrones”. Pentru această mască, vedeta care se ascunde în spatele ei a stat la machiaj nu mai puțin de patru ore. De asemenea, a venit cu câteva ore înaintea celorlalte vedete invitate în show, ca să nu se întâlnească cu nimeni pe holurile din culise. O dată ce a fost gata aplicarea măștii, vedeta a petrecut o altă oră la costume, unde a și repetat replicile pentru rolul pe care urma să-l aibă alături de actrițele Adriana Trandafir și Dana Vulc. Și, când totul părea să fie gata pentru show, în cabină, temutului Rege al Nopții i s-au desprins cornițele, retușul întârziind cu câteva zeci de minute apariția în platou a spectaculosului personaj.

“Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă transform în acest personaj, pentru că sunt un mare fan al seriei “Game of Thrones”. Masca a fost impresionantă, iar echipa de la machiaj extraordinară. M-am simțit foarte bine în acest personaj, în ciuda faptului că îmi era destul de dificil să respir, nasul fiindu-mi aproape acoperit, și a faptului că îmi era foarte cald, sub acea mască. De asemenea, am avut emoții foarte mari pentru că mi-am dorit să fiu la înălțimea celor două actrițe alături de care urma să joc, eu aflându-mă pentru prima dată în ipostaza de a le da replica unor actrițe profesioniste. În plus, trebuia să mă comport și să vorbesc în așa fel încât nimeni să nu mă recunoască. Sper însă că totul a ieșit bine”, spune vedeta care s-a aflat în spatele măștii.

Cine se ascunde în spatele “Regelui Nopții”, telespectatorii Antenei 1 vor afla duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, numai la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru.