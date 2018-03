"Mona Lisa africană", vândută la licitaţie cu 1.2 milioane de lire

Nic Hutchings





Aşa-numita "Mona Lisa africană", veritabil simbol al Nigeriei, s-a vândut miercuri pentru 1,2 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro) la licitaţie, de patru ori faţă de estimările cele mai optimiste şi un record pentru artist, relatează AFP.



Tabloul, un portret al prinţesei Ife Adetutu Ademiluyi, supranumită "Tutu", pictat în 1974 de artistul nigerian Ben Enwonwu, avea o valoare estimată între 200.000 şi 300.000 de lire sterline (între 226.000 şi 339.000 de euro).



"Portretul lui 'Tutu' este un simbol naţional în Nigeria şi are o mare semnificaţie culturală. Sunt încântat că a suscitat atât interes şi a stabilit un nou record mondial pentru artist. Suntem foarte încântaţi că am jucat un rol în descoperirea şi vânzarea acestei lucrări remarcabile", a comentat Giles Peppiatt, director pentru arta modernă africană la Bonhams.



Pierdut din vedere după ce a fost expus pentru ultima oară în 1975, "Tutu" a fost redescoperit într-un apartament din Londra.



"O consider Mona Lisa africană", a declarat pentru AFP romancierul nigerian Ben Okri, laureat al Booker Prize. "De 40 de ani este o pictură legendară, toată lumea vorbeşte despre ea, se întreabă unde este 'Tutu'", a explicat el.



Artistul "nu a pictat pur şi simplu o tânără, el a pictat toată tradiţia. Este un simbol pentru speranţă şi regenerare în Nigeria, simbolul păsării Phoenix care renaşte din propria cenuşă", a adăugat Ben Okri, spunând că a petrecut "ore privind-ul şi recuperând timpul pierdut".



Ben Enwonwu a pictat trei versiuni ale lui "Tutu", dar cele trei tablouri au dispărut până când unul dintre ele a fost descoperit de Giles Peppiatt la persoane particulare care l-au contactat după succesul vânzărilor de artă nigeriană.



"Am intrat în acest apartament londonez şi l-am văzut agăţat de perete, este poate ultimul lucru pe care mă aşteptam să-l văd", a declarat pentru AFP Giles Peppiatt.



Tablourile "Tutu" au devenit simbolurile păcii după războiul civil din Nigeria la sfârşitul anilor 1960.



"Modelul era yoruba şi Ben Enwonwu era ibo, deci erau de etnii diferite. Este un simbol important al reconcilierii", a explicat Eliza Sawyer, specialistă în cadrul departamentului de artă africană de la Bonhams.

AGERPRES