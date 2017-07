Albumul pe care Lennon i-a dat un autograf asasinului său înainte de a muri a fost scos la vânzare

Albumul pe care John Lennon i-a dat un autograf asasinului său, cu câteva ore înainte de a fi împuşcat la New York, a fost scos luni la vânzare la preţul de 1,5 milioane de dolari, potrivit casei Moments in Time.



Exemplarul albumului 'Double Fantasy' a fost semnat de Lennon cu cinci ore înainte de a fi asasinat de Mark David Chapman, relatează EFE.



Legendarul membru al trupei The Beatles a murit în decembrie 1980 după ce a fost împuşcat de Chapman, un fanatic care îl aştepta la intrarea în clădirea Dakota din New York.



Albumul a fost găsit într-o jardinieră a clădirii în care Lennon locuia cu Yoko Ono, vizavi de Central Park, potrivit casei care se ocupă de vânzare.



Pe coperta LP, lansat în acel an, apare John Lennon sărutând-o pe Yoko Ono, iar pe gâtul acesteia se vede autograful artistului care a compus hituri legendare precum 'Imagine'.



Albumul a ajuns în mâinile autorităţilor, devenind o probă folosită de Procuratură pentru a-l incrimina pe Chapman, care a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru această crimă.



Discul a fost apoi restituit persoanei care l-a găsit, cu un bilet de mulţumire, a precizat firma specializată în vânzarea de autografe, fotografii şi documente istorice.



"Suntem încântaţi să aducem pe piaţă o piesă cu o asemenea încărcătură istorică", a declarat purtătorul de cuvânt al Moments in Time, Bob Zafian.



David Chapman, care în prezent are 62 de ani, îşi ispăşeşte sentinţa pe viaţă la închisoarea de înaltă securitate Wende, din statul New York.AGERPRES