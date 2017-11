Audițiile din cel de-al șaptelea sezon ”X Factor” s-au încheiat

O nouă seară plină de emoții pentru concurenții ”X Factor”! Vineri seara, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică și Carla’s Dreams au jurizat ultima ediție de audiții din acest sezon, astfel că, de săptămâna viitoare, tensiunea va crește în intensitate pentru concurenții selectați pentru etapa următoare!

Deși însoțită de toată familia și o mulțime de prieteni, Ana Tache a venit cu o mulțime de emoții și cu speranța că își va găsi drumul în concurs alături de Horia Brenciu ca mentor. Tocmai de aceea, Ana a fost atinsă de cuvintele acestuia, la finalul cântecului: ”Pe mine nu m-a cucerit… Ai spus că ai intrat inițial la cursurile de dans, dar nu am văzut asta la tine, ai făcut totul formal”, a considerat Horia. Așteptările mari ale juraților au venit însă după ce s-au convins că Ana are într-adevăt o voce deosebită, așa că au încurajat-o să experimenteze și mai mult, mai ales că a primit patru voturi pozitive.

Venit tocmai de la Bistrița-Năsăud, Adrian Sălăgean, în vârstă de 29 de ani, vinde termopane de luni până vineri, însă în weekend se transformă în... staroste. ”De trei ani m-am reapucat de muzică, am început ca staroste la nunți, adică un fel de entertainer sau MC, cum s-ar spune în engleză. Sunt omul pe care se bazează mirii în ziua nunții, așa că am mulți susținători. Numele de scenă este Pufosul, nu știu de unde vine, pentru că eu nu am o problemă cu greutatea, ci cu înălțimea... Dacă aveam peste doi metri, eram foarte bine”, spune Sălăgean râzând.

Acesta a venit la ”X Factor” în costumul tradițional pe care îl poartă la nunți și, ca să păstreze o atmosferă familiară, a adus cu el și o sticlă cu ”un suc natural de pere”, din care i-a servit pe Răzvan și Dani, dar și pe cei patru jurați. Gestul său a fost extrem de apreciat de jurați, însă nu și reprezentația. ”Piesa este una magică, interpretarea nu a fost însă de poveste. Cert este că tu ai un timbru special”, i-a spus Carla’s Dreams, iar Delia a fost singura care i-a dat un vot de încredere.

La vârsta de 19 ani, Sebastian Hădărean vorbește cu lejeritate despre pasiunile sale, dar și despre greutățile pe care le-a înfruntat încă din primii ani de viață. Absolvent al unui liceu sportiv, Sebastian a făcut mulți ani judo și handbal, însă cea mai mare pasiune a sa este muzica, iar aceasta îi folosește și pentru a-i vindeca rănile sufletești. ”Muzica pentru mine e ca un medicament, când ascult un cântec îmi revin, mă ambiționez, e ca și cum nu aș putea trăi fără un organ”, mărturisește Sebastian, care până la vârsta de 19 ani a tot avut nevoie de sprijin.

”Am 24 de frați prin alianță, nu sunt toți din aceiași părinți. Mama și tatăl meu au divorțat și eu am ajuns să stau într-un centru de plasament, după ce a intervenit Protecția Copilului. Acum stau într-o familie cu mai mulți copii, anul acesta se împlinesc zece ani. Totul se întâmplă ca într-o casă normală, doar că părinții care au grijă de tine nu sunt cei biologici. Nu regret nimic, dacă nu s-ar fi întâmplat asta nu cred că eram astăzi aici”, încearcă acesta să se motiveze. Încântați de prestația sa, cei patru jurați i-au dat și voturile care l-ar putea ajuta să ajungă în Bootcamp.

Liliana Avram are 42 de ani și lucrează ca educatoare la o grădiniță din București. În urmă cu aproape 20 de ani însă, aceasta făcea parte din trupa Puls, iar rutina ei însemna concerte în toată țara și colaborări cu nume mari.

”La mine, vocea e ceva lăsat de Dumnezeu. Nu am fost mereu educatoare, am cântat în două trupe, una dintre ele este Puls, dar am și colaborat cu Ro-Mania, Double D. În 1998, se cânta mult dance, am avut succes cu trupa, aveam concerte. La un moment dat, cei din trupa mea și-au luat la concerte altă solistă și atunci am rupt legătura. Am fost dezamăgită, dar a existat o speranță că poate voi ajunge să profesez în acest domeniu, aș vrea să reîncep ceva. Nu pot să îmi duc viața mai departe știind că am un lucru neterminat”, a mărturisit Liliana, care însă nu a reușit să obțină nici un vot de la cei patru jurați ”X Factor”. ” Nu știu dacă melodia a fost cea mai bună”, a spus Horia Brenciu.

Italienii Claudia și Davide, cei care împreună formează grupul Daudia, au impresionat nu doar cu vocile lor, ci și cu interpretarea plină de emoție. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an și au început să cânte, apoi s-au și îndrăgostit. ”Eu sunt geloasă pentru că la concerte multe fete ignoră faptul că avem o relație”, a mărturisit Claudia. Având în vedere că au primit patru de DA și ar putea ajunge în Bootcamp, Claudia ar putea fi nevoită în curând să țină piept și admiratoarelor din România.

Dragoș Alecsa, un adolescent de 17 ani din Onești a făcut mari eforturi să își învingă emoțiile înainte de a intra pe scenă, mai ales că în trecut a ratat mai multe ocazii de a cânta, din același motiv. ”Toți mi-au spus să vin ca la propriul meu concert, să mă destind”, a încercat acesta să se încurajeze. În cele din urmă, emoțiile s-au risipit după ce Dragoș a început să cânte, astfel că cei patru jurați au văzut calitățile sale la adevărata valoare. ”Stelele tale strălucesc astăzi, ești unul dintre cei mai talentați copii veniți la X Factor”, l-a lăudat Horia Brenciu.

Bucureștenii Dumitru Pârvulescu și Marian Oncescu formează împreună trupa Nigga’z, iar melodia interpretată vineri seara pe scena ”X Factor” a fost compusă chiar de ei. Inspirată din viața de cartier și idealurile lor, melodia a fost pe placul juriului, astfel că cei doi au fost extrem de bucuroși când au aflat că au primit patru de DA.

Denisa Trif, o adolescentă de doar 15 ani din Cugir, care abia anul acesta a început să ia lecții de canto, face deja parte din două trupe, însă avea nevoie să audă și părerea cuiva avizat. ”Mamei mele îi place mult muzica populară și ascultând prin casă, am început și eu să cânt. Mama îmi dă mereu sfaturi, ambii părinți m-au îndemnat să vin la X Factor, să fac studii în domeniu. Vreau totuși să aflu dacă ce fac e sau nu bine”, a povestit Denisa. Uimiți de prestația sa, jurații i-au oferit patru voturi și au avertizat-o că n-ar fi exclus ca cele două trupe în care cântă să înceapă să se bată pentru a o avea, în curând.

Sigur pe el a intrat pe scenă Daniel Pascu, un tânăr de 31 de ani din Hunedoara, care are deja experiență de mai mulți ani în ceea ce privește muzica. ”Am lucrat pe vase de croazieră mai mulți ani, acum am revenit, nu mai vreau să plec și acum am început să cânt acasă”, a mărturisit Daniel. Experiența sa însă nu a fost chiar ce căutau Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică și Carla’s Dreams. ”Ai făcut cel mai sigur moment din toate câte au existat. Ai dat un exemplu negativ, video și audio nu au nicio legătură, sunt absolut deziluzionat”, a mărturisit Brenciu la finalul prestației, iar Daniel nu a primit nici un vot.

De cealaltă parte, Dan Boldizsar a revenit după 16 ani pe o scenă, în fața lui Horia Brenciu în postura de jurat, pentru a-și dovedi că a evoluat. ”Brenciu a fost cel mai frumos coșmar al meu, m-a terorizat la Gong Show, dar anul acesta voi fi eu cel mai frumos coșmar al lui. Am cântat, am adus și dansatori, ce n-am mai făcut atunci ca să câștig, dar degeaba. A câștigat un fachir, iar eu a trebuit să plec acasă cu trenul, cu nașul”, a glumit Dan, care de această dată a reușit să obțină cele trei voturi necesare pentru a rămâne în ”X Factor”, dar și câteva vorbe bune din partea lui Brenciu. ”Dacă în urmă cu 16 ani veneai cu dansatori, acum, singur pe scenă, ai putut să spui niște vorbe bune, serioase”, l-a lăudat juratul.

Gabriela Nastas, o tânără de 23 de ani din Chișinău, a primit și ea multe laude după ce a interpretat extrem de sensibil piesa ”Te iubeam”, a Oanei Sârbu. Pentru Gabriela, încercarea a fost cu atât mai grea cu cât a adus cu ea și un bagaj de temeri pe care îl trage după ea încă din adolescență. ”Mie mereu mi-a fost frică de părerea oamenilor. La școală mereu eram considerată inferioară, nu eram apreciată pentru că eram mai grasă, acum am slăbit 17 kilograme. Erau persoane despre care știam că nu cântă la fel de bine ca mine, dar eu eram judecată pentru aspectul meu”, a povestit Gabriela, care a primit și trei dintre voturile juraților.

Cea de-a 11-a ediție ”X Factor” a fost și ultima în care telespectatorii au putut urmări audițiile concurenților înscriși în acest sezon. Săptămâna viitoare, grupele formate vor intra în Bootcamp alături de mentorii lor. Astfel, Horia Brenciu va avea grupa peste 24 de ani, Ștefan Bănică jr va avea grupa de băieți, Delia – pe cea de fete, iar Carla’s Dreams, juratul care a câștigat sezonul al șaselea, va fi mentorul trupelor.