Doliu în lumea muzicii! Solista trupei The Cranberries a murit, la 46 de ani

Cântăreaţa irlandeză Dolores O'Riordan, solista formaţiei "The Cranberries" a murit. Artista avea 46 de ani.

Potrivit presei britanice, solista Dolores O'Riordan, de la "The Cranberries" a murit într-un hotel din Londra. Informaţia a fost confirmată de un reprezentant al artistei Irlandeze.

Potrivit ziarului The Sun, cântăreaţa era în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări.

"Membrii familiei sunt devastaţi de veste şi au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile", a declarat reprezentantul solistei trupei "The Cranberries".

Succes enorm cu formaţia The Cranberries

Fondată în 1989, trupa The Cranberries şi-a câştigat faima internaţională chiar cu albumul de debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

De altfel, în anii 90 a fost una dintre cele mai de succes formaţii rock, cu peste 40 de milioane de albume vândute. Hitul Zombie a fost foarte popular inclusiv în România.

Formaţia destrămat în 2003, dar s-a reunit în 2009, fără a se mai bucura însă de succesul din decada trecută.

Dolores O'Riordan, o voce admirată de Papa Benedict

Dolores Mary Eileen O'Riordan s-a născut pe 6 septembrie 1971 în districtul Limerick, în Irlanda, cea mai mică dintr-o familie cu 7 copii.

În 1990, a devenit solista trupei The Cranberries, căreia i-a adus faimă internaţională, datorită vocii sale.

Cântăreaţa a fost căsătorită vreme de 20 de ani cu Don Burton, fost manager de turneu al trupei Duran Duran. Cei doi au avut împreună 3 copii. Cuplul s-a despărţit însă în 2014.

În cariera muzicală, Dolores O'Riordan a fost alături de The Cranberries până în 2003, când trupa a luat o pauză. Ea a continuat însă cu o carieră solo, care a fost apreciată.

În 2006, cântăreaţa a fost inclusă în top 10 al celor mai bogate femei din Irlanda.

În 2009, ea a reînceput colaborarea cu The Cranberries, odată cu reunirea formaţiei, dar şi cu trupa D.A.R.K., de rock alternativ.

Dolores a fost crescută în religia catolică şi a fost o admiratoare a Papei Ioan Paul al Doilea. De asemenea, cântăreaţa irlandeză a fost invitată de Papa Benedict al XVI-lea să cânte la concertele de Crăciun de la Vatican din 2001, 2002 şi 2005.

Diagnosticată cu o gravă afecţiune mintală

În noiembrie 2014, Dolores O'Riordan a fost arestată pentru un incident într-un avion cu care venea de la New York în Irlanda. Artista ar fi atacat un poliţist şi o stewardesă.

În mai 2017, cântăreaţa a anunţat public că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, o afecţiune mintală care provoacă succesiunea episoadelor depresive cu cele maniacale.Observator.tv