Nu toți membrii Carla's Dreams sunt din Republica Moldova! Ce dezvăluire a făcut basistul trupei

Concertul legendarei trupe britanice Nazareth şi un joc de artificii, la care au asistat câteva mii de oameni, au încheiat duminică seară Zilele municipiului Sfântu Gheorghe. Coordonatoarea manifestărilor, Knop Ildiko, a declarat luni, pentru Agerpres, că ediţia din acest an a avut câteva momente inedite, iar una dintre cele mai mari surprize a venit din partea basistul formaţiei Carla's Dreams, care, la finalul concertului susţinut sâmbătă seară pe scena principală din centrul oraşului, a dezvăluit publicului că este originar din Sfântu Gheorghe.



'Am avut multe momente inedite la ediţia din acest an, iar unul dintre cele mai emoţionante momente a fost speech-ul basistului de la Carla's Dreams (...) care a fost o surpriză şi pentru noi, organizatorii. Ştiam că este originar din oraşul nostru, dar nu ne-am aşteptat să facă această dezvăluire publicului (...) Ne-am bucurat că a existat şi această conexiune între formaţie şi public. A fost un moment neaşteptat şi deosebit de frumos, de care suntem foarte mândri', a declarat Knop Ildiko.



Vizibil emoţionat, basistul trupei Carla's Dreams a dedicat concertul de la Sfântu Gheorghe memoriei mamei sale şi a spus, printre altele, în limbile română şi maghiară: 'sunt maghiar, sunt secui, iar acesta este oraşul meu. Am prieteni şi rude aici (...) Dar, indiferent de limbă, limba rusă, limba română, limba maghiară, avem un singur lucru în comun, suntem CSD, suntem Carla's Dreams', a spus acesta.





Programul celei de-a 26 ediţii a Zilelor Sfântu Gheorghe a cuprins peste 300 de evenimente culturale, artistice, economice şi sportive, iar printre momentele memorabile s-a numărat şi sărbătorirea echipei de baschet feminin Sepsi Sic, la o zi după câştigarea, pentru al doilea an consecutiv, a titlului de campioană naţională a României.



În cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe a fost organizat şi un concurs de mixologie, câştigat de tânărul barman Silviu Kereji, care creat, după o reţetă proprie, băutura 'Royal George'. Cocktail-ul conţine, printre altele, gin, fresh de grepfruit, Amerie, dulceaţă de trandafir, nucşoară, scorţişoară şi anason, o felie de portocală deshidratată, mentă şi zmeură pentru decor şi va putea fi consumat în această vară în mai multe localuri din municipiul Sfântu Gheorghe, amintește sursa citată.



Şi anul acesta a fost decernat premiul Pro Urbe, cea mai înaltă distrincţie instituită de Consiliul local municipal, care a fost înmânat, într-un cadru festiv, profesorului de muzică Dancs Arpad. 'Noi credem că a fost o sărbătoare frumoasă (...) Am început de 22 aprilie cu un concert de deschidere extraordinar, concertul Queen Classics by Vlad Maistorovici, în colaborare cu Orchestra Simfonică Bucureşti, care au reinterpretat partituri clasice şi care au avut trei bis-uri, (...) şi am încheiat Zilele Sfântu Gheorghe duminică seară, cu un spectaculos joc de artificii, la pregătirea căruia am lucrat timp de două luni de zile cu un grup de artişti din municipiul nostru şi o echipă pirotehnică din Braşov, care a câştigat anul trecut premiul publicului şi marele premiu al juriului la Pyronale Berlin, cea mai renumită competiţie de artă pirotehnică din Europa. Sper că a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea şi am reuşit să închidem evenimentul cu un show extraordinar şi un mesaj pentru public. Anul 2017 este anul comunităţii la Sfântu Gheorghe, anul participării comunităţii (...) şi am vrut să se simtă acest lucru', a mai spus Knop Ildiko.



Ea a ţinut să sublinieze că în organizarea şi derularea evenimentelor a fost implicată şi o 'echipă minunată de voluntari', cărora a dorit să le mulţumească.