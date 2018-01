Pepe, prădat de hoţi: Am fost urmărit!

Probleme mari pentru un celebru cântăreţ. Pepe a fost prădat de hoţi. Aflat la o sala de fitness din Pipera, vedeti i s-au furat 7.000 de lei.

„Aveam banii cash, în buzunarul de la pantaloni. Când m-am schimbat, i-am scos şi i-am băgat în buzunarul de la geacă, să nu cadă. Se pare că cineva a văzut că am bani la mine. M-am dus apoi la sala de forţă, unde am stat aproximativ o oră. Cheia de la vestiar a fost în permanenţă la mine. Îmi imaginez că am fost urmărit şi, la final, când am intrat la duş, cineva mi-a furat-o din cuier, a deschis vestiarul, a luat banii din buzunar, a închis, apoi s-a întors şi mi-a pus cheia înapoi în cuierul de la duş. Am mai mers cu bani mulţi la mine şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa ceva. O să-mi fie învăţătură de minte”, a declarat Pepe.

Artistul s-a adresat personalului sălii de sport pentru rezolvarea cazului, însă aceştia au spus că nu-l pot ajuta. Prin urmare, Pepe a sunat la poliţie.

Antena 3