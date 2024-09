Sean „Diddy” Combs, pus sub supraveghere la închisoare. Autoritățile se tem că s-ar putea sinucide

Sean „Diddy” Combs a fost plasat sub observație la închisoarea din Brooklyn, unde așteaptă procesul pentru acuzații de trafic de persoane, în scopul prostituției, scrie The New York Post.

Rapperul în vârstă de 54 de ani a fost pus sub observație ca măsură preventivă, deoarece starea sa mentală este incertă și se află într-o stare de șoc. Regulile instituției prevăd plasarea sub observație a deținuților care prezintă risc de sinucidere.

Combs a fost reținut luni seara de agenții federali la Park Hyatt New York și a fost acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv trafic de persoane.

Judecătorul federal Manhattan, Robyn Tarnofsky, i-a refuzat lui Diddy cererea de eliberare pe cauțiune, care a acuzat condițiile „barbare” din închisoarea Metropolitan Detention Center, unde se află acum.

Avocații săi au argumentat că aceste condiții nu sunt adecvate pentru o persoană publică.

(sursa: Mediafax)