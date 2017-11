Șoc în lumea mondenă! Selena Gomez şi Justin Bieber, din nou împreună

The Weekend este istorie acum! Selena Gomez se pare că l-a dat uitării pe cel alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire timp de un an şi… s-a întors la prima ei dragoste.Se pare că ciorba reîncălzită are, în cazul lor, un gust la fel de bun. Pentru că fostul cuplu minune din muzică, Justin Bieber şi Selena Gomez, a decis să-şi mai dea o şansă.

Un lucru pe care îl bănuiam până la urmă de ceva timp, căci artista de 25 de ani şi canadianul de 23 au tot fost văzuţi petrecând timp împreună.

Însă imaginile surprinse recent de un fan, la un meci de hockey al lui Justin Bieber, ne lămuresc.

Selena Gomez radiază, în tribune, în face galerie cântăreţului şi chiar nu se poate abţine să nu-i dea un sărut ... aplecată peste balustrada patinoarului.

Cei doi au mai avut o relaţie cu năbădăi, din 2010 până în 2013 şi pare-se, şi-au reluat povestea după ce Selena Gomez s-a despărţit de The Weeknd.Observator.tv