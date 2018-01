Vânzările de albume ale trupei The Cranberries au crescut cu 1.000% după decesul solistei Dolores O'Riordan

Vânzările şi difuzările în streaming ale single-urilor şi albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% în primele zile după decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informează PA.



Cântăreaţa irlandeză a fost găsită decedată la vârsta de 46 de ani într-o cameră de hotel din Londra, luni. De atunci, vânzările şi difuzările în streaming ale catalogului muzical al trupei The Cranberries au înregistrat o creştere spectaculoasă, au anunţat reprezentanţii Official Charts Company, instituaţia care alcătuieşte topurile muzicale din Marea Britanie.



Compilaţia "Stars: The Best Of 1992-2002" a ajuns pe locul al 16-lea în topul albumelor din această săptămână, ocupând deja o poziţie mai bună faţă de performanţa reuşită (locul 20) în anul lansării sale, 2002.



Trei dintre piesele de succes ale trupei au reintrat la rândul lor în Official Singles Chart: "Zombie" (cântec lansat în 1994) a intrat pe locul 45, "Linger" (lansat în 1993) a intrat pe poziţia a 47-a, iar "Dreams" (single lansat în 1992) a intrat pe locul 66.

.

Vânzările combinate cu difuzările în streaming ale single-urilor trupei irlandeze au crescut cu 1.134% faţă de săptămâna trecută, în timp ce vânzările de albume ale formaţiei au crescut cu 986% faţă de săptămâna trecută.



Decesul solistei Dolores O'Riordan a avut un impact şi mai mare în Irish Singles Charts, unde single-ul "Linger" a urcat pe locul 11, "Zombie" pe locul 16 şi "Dreams" pe locul 40.



În topul single-urilor din Marea Britanie din această săptămână, prima poziţie este ocupată de piesa "River" a rapperului american Eminem. Pe locul al doilea se află rapperul Ramz cu single-ul "Barking", iar podiumul este completat de liderul de săptămâna trecută, cântecul "Perfect", interpretat de Ed Sheeran.



"I Miss You", un single lansat de Clean Bandit, se află pe locul al patrulea, iar piesa "Finesse", o colaborare a cântăreţului american Bruno Mars cu rapperul Cardi B, ocupă poziţia a cincea.



În topul albumelor din Marea Britanie (Official Albums Chart), coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman", care îi are în distribuţie pe actorii Hugh Jackman, Michelle Williams şi Zac Efron, s-a menţinut pe prima poziţie.



Pe locul al doilea s-a clasat Camila Cabello, fostă membră a grupului Fifth Harmony, cu albumul ei de debut, care îi poartă numele.



Ed Sheeran ocupa poziţia a treia cu albumul "Divide" şi este urmat în acest clasament de rapperul Eminem ("Revival"), pe locul al patrulea, şi Sam Smith ("The Thrill Of It All"), pe poziţia a cincea.AGERPRES