Vedete din industria muzicală îi aduc un omagiu lui George Michael

Vedete ale muzicii precum Elton John, Madonna şi Robbie Williams, printre alţii, alături de fostul său prieten şi component al trupei 'Wham!' Andrew Ridgeley i-au adus un omagiu cântăreţului britanic George Michael, care a murit în ziua de Crăciun în casa lui din Oxfordshire, la 53 de ani, relatează luni EFE.



"Sunt întristat de pierderea prietenului meu Yog (aluzie la 'Yours Only George'). Eu, cei apropiaţi ţie, prietenii tăi şi lumea muzicii în general te vom iubi pentru totdeauna", a scris pe Twitter cel care a fost colegul său de şcoală, Andrew Ridgeley.



George Michael şi Andrew Ridgeley au devenit cunoscuţi în lumea muzicală la începutul anilor 1980 cu duetul 'Wham!', devenit emblematic pentru stilul muzicii pop.



"Sunt profund şocat, am pierdut un mare prieten. Era o persoana amabilă, generoasă şi un artist strălucit. Inima mea este alături de familia lui şi de toţi fanii săi", a scris pe contul său de Instagram, Elton John la aflarea acestei veşti triste.



Reprezentantul lui George Michael a declarat că decesul artistului a fost urmare a unui stop cardac, în condiţiile în care poliţia britanică a subliniat că moartea sa a survenit în condiţii "inexplicabile, dar nu suspecte".



Reacţiile lui Ridgeley şi Elton John sunt doar câteva dintre multe care au inundat reţelele de socializare.



Madonna a postat un clip în care apare ea însăşi prezentându-l pe Michael în 1989, la o gală de înmânare a premiilor, alături de mesajul "Adio, prietene. Ne părăseşte alt mare artist. Nu se termină odată cu acest 2016 nenorocit?". Madonna face aluzie la moartea anul acesta a regretaţilor David Bowie şi Prince, printre mulţi alţi mari artişti.



Şi trupa Duran Duran a deplâns pe Twitter plecarea unei alt artist talentat în 2016.



Robbie Willimas, al cărui prim single din cariera lui solo a fost o versiune a piesei 'Freedom' al lui George Michael, a scris la rândul său: "Te iubesc George. Odihneşte-te în pace".



Cântăreaţa americană Miley Cyrus a subliniat în mesajul ei, rolul lui George Michael în lupta pentru drepturile comunităţii LGBT. "Te vom iubi pentru totdeauna", a scris pe Twitter, Miley Cyrus, citează Agerpres.