Anticorupția, risc pentru suveranitate

Organizațiile forjate în Piața Victoriei ca un suport pentru revigorarea opoziției politice firave au avut ca obiectiv principal susținerea Codruței Kovesi. Nu neapărat instituția și sensul acțiunilor anticorupție, ci persoana providențială, fără de care s-ar prăbuși statul de drept, trebuie menținută în post. Indiferent de scandalurile pe care le-a declanșat și umbrele în care se scaldă, Codruța Kovesi are un certificat de bună purtare semnat în alb de administrația de la Washington, ce-i asigură o imunitate absolută. Lozinca sub care a fost demolat Guvernul Ponta, ars de incendiul de la Colectiv, i-a folosit președintelui Iohannis pentru plasarea în Palatul Victoria a tehnocraților lui Cioloș, legați ombilical de jocurile lui Soros. Nu s-a dovedit prin nimic că în România corupția a ucis pe cineva, dar sunt multe exemple prin care abuzurile procurorilor DNA au ucis afaceri profitabile. Dosare care au țintit capitalul românesc din industrie, agricultură, IT, media, asigurări, transporturi, farma au avut ca rezultat scoaterea din piață a multor lideri autohtoni. Pe locul lor au apărut firmele din afara țării, considerate ,,curate”; până să ne dezmeticim, procesul de sugrumare a capitalului românesc a fost gata. DNA poate să-și treacă în bilanț și acest ,,succes”, pierderea suveranității economice, pentru care obține aplauze la scenă deschisă din afara țării.

Experimentul din România i-a trezit însă pe alții, luați și ei la țintă pentru a fi loviți cu armele anticorupției. Editorialistul de la Les Echos atrage atenția în numărul din 8 noiembrie asupra anchetelor anticorupție care perturbă grav activitatea grupului aeronautic european AIRBUS, intrat în derivă. Sub presiunea unor supoziții de corupție, Tom Enders, șeful executiv al grupului, a luat decizia, acum doi ani, să deschidă accesul spre toate secretele companiei prin evaluarea întregii activități de către o firmă de avocatură din SUA. Avocații ar urma să dea un certificat de bună purtare, iluzoriu în fața unor investigații judiciare. Editorialistul crede însă că Enders a predat americanilor, pentru a se disculpa personal, secrete comerciale esențiale pentru cifra de afaceri de 70 de miliarde de euro a grupului, în contextul concurenței acerbe cu Boeing. Demisiile iminente la vârful AIRBUS ar urma să fie continuate de o politică de apărare a suveranității europene în care grupul are un rol crucial. AIRBUS fabrică nu doar avioane comerciale, ci și avioane militare de transport, elicoptere de luptă, rachete, sateliți. Anticorupția poate ucide, sub o fațetă perfidă, puterea UE de a concura marile companii americane și britanice. Cei care abdică de la suveranitate - economică, numerică, economică - vor fi vasali în lumea care se reașază. Este un semnal venit pe axa Paris-Berlin care decide noul mecanism în UE.