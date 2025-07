Directori din companii de stat, "blindaţi" cu contracte. Ce salariu are vicepremierul Dragoș Anastasiu?

La doar câteva ore după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat un nou pachet de măsuri fiscale, vicepremierul Dragoş Anastasiu a vorbit, vineri seară, în platoul Observator, despre restructurarea companiilor de stat şi modul în care se acordă salariile în România.

„Sunt vreo 200 de companii la care ne uităm. Vedem cum putem să monitorizăm şi să controlăm. Avem o entitate a statului care se cheamă AMEPIP. Care a fost un jalon din PNRR şi care e încă nefuncţională. Există legea, există şi autoritatea şi trebuie să o reformăm foarte repede. Ne uităm la fiecare minister cu portofoliul de companii şi le împărţim pe căprării. Unele sunt cu profit, cu pierderi, unele sunt esenţiale pentru România. Problema nu e salariul, ci deficienţa. Avem salarii câteodată nejustificate şi acolo trebuie să luăm măsuri. Unde avem performanţă, nu am o problemă că vin din politică. Sunt aici să ajut la eficientizare. Ar trebui să avem o terapie diferenţiată. Nu putem să tratăm tot spitalul cu acelaşi medicament. Va trebui să avem obiective clare pentru fiecare companie, să ne uităm la cine conduce compania, de la Consiliul de Administraţie, manager, etc. Unii sunt cu contracte bine făcute care sunt aproape deloc modificabile dacă nu avem indicatori de performanţă care să dovedească. Unii sunt blindaţi, alţii sunt în curs de. Cei care sunt cu contractele în buzunar, vom vedea ce putem face prin lege astfel încât să nu fim în pericolul să ne explodeze acest lucru în faţă peste ceva timp." - Dragoş Anastasiu, vicepremier

Vicepremierul s-a declarat mulțumit de rezultatul primului pachet de măsuri fiscale anunțat de Guvern.

„Lumea ne-a reproşat că am început greşit, de jos în sos, nu de sus în jos, şi a fost un moment de management de criză, am avut foarte puţine zile la dispoziţie să luăm primele măsuri ca să nu intrăm cu maşina în zidul retrogradării ratingului de ţară. Am reuşit să tragem frâna de mână şi asta a durut foarte mult pe multă lume. Dar avem şi o mică bucurie - faptul că am câştigat credibilitate şi s-a întâmplat să vedem ieri împrumuturi ale României într-un volum foarte mare. Împrumuturi la care dobânda a scăzut şi doar pe ce s-a împrumutat România ieri, economia pe an faţă de ce ne-am fi împrumutat acum o lună, e de peste 30 de milioane de euro. Deci astea sunt primele semnale ale pieţelor că suntem pe drumul bun. Oamenii care au mai puţină pensie sau plătesc în plus la salariu nu sunt încântaţi prea mult de aceste efecte. Dar alternativa noastră ar fi fost mult mai rea. Dacă intram în scenariul Grecia 2010”, a declarat Dragoş Anastasiu

Vicepremierul a oferit și explicații referitoare la apelul lansat, ca şefii instituţiilor de la stat care obţin venituri peste cel al preşedintelui României să renunţe voluntar la o parte din aceşti bani.

Pentru cei care sunt în momentul de faţă cu pachetul salarial clar, în baza legii pe care am avut-o până acum, a fost un apel la solidaritate cu cei care acum plătesc CASS la pensie. Am zis cei care câştigă mai mult ca preşedintele Romnâniei. M-am referit la cei care au 10.000 de euro salariu, 15.000 de euro, care încasează bonusuri de 100.000 de euro, de 300.000 de euro, pentru că avem aşa ceva în România. Am şi spus că poate să pară un apel naiv, dar cred că astfel de semnale sunt necesare în România astăzi". - Dragoş Anastasiu, vicepremier

Dragoș Anastasiu a vorbit despre salariul pe care el îl încasează de la stat.

"Cred că 14.000 de lei. Aproape 3.000 de euro. Eu nu m-am dus pentru bani, am stat la Cotroceni patru luni. Nu e vorba despre bani, eu cred că va trebui să regândim întreg sistemul salarial. Nu ştiu dacă mai există în Europa un preşedinte al ţării care să câştige 3.000 de euro, dar în momentul de faţă să ne uităm la companii şi să le restructurăm.", a declarat Dragoş Anastasiu

Întrebat de Alessandra Stoicescu dacă problema subvențiilor trebuie abordată direct, vicepremierul a declarat că acestea „creează o letargie”.

„Dacă, indiferent ce se întâmplă, eu sunt subvenţionat, nu am drive-ul necesar să mă mişc repede. Din punctul ăsta de vedere, va trebui să acţionăm rapid şi să punem la încercare managementul. Vino şi spune ce ai nevoie, pentru că dacă acum ai 80% subvenţie din veniturile tale, la anul să vedem cum ajungem la 70, la 60, la 50% - să ne încadrăm şi noi în mediile europene. Suntem totuşi o ţară care a crescut, care nu mai e un copil mic în Europa, are a ajuns la un PIB per capita la nivelul Poloniei. Trebuie să începem, încet-încet, să ne îndreptăm către standardele europene. Dacă vedem la CFR Călători că standardul european este de 50% subvenţie, pe acesta trebuie să ni-l punem ca target. Sigur, nu peste noapte că nu se poate. Şi managerul respectiv trebuie să dovedească că poate să facă lucrul ăsta. Aici sunt şi politici publice în spate, cât vrem să subvenţionăm, pe cine. Ne uităm la ce fac studenţii, ne uităm la ce fac pensionarii şi stabilim cât e subvenţia. E 100% sau poate o să fie 70%. Facem o analiză pe suma asta şi vedem ce putem face prin politici publice şi ce putem să facem prin management. Şi ambele se pot face", a explicat vicepremierul.

Vicepremierul a vorbit în direct la Observator și despre tăierea investițiilor viitoare în ceea ce privește stadioanele și alte proiecte neterminate.

„E clar că un alt grup de lucru se uită, în momentul de față, pe tot ce înseamnă investiții în România, pentru că, ne place, nu ne place, vrem investiții, dar am început prea multe pentru cât ne permitem în momentul de față. Asta nu înseamnă că nu le continuăm sau nu le ducem la bun sfârșit, dar cumva le prioritizăm. În primul rând, trebuie să încheiem PNRR-ul. Săptămâna viitoare vom avea o vizită importantă și sperăm să discutăm final renegocierea PNRR-ului, pentru că acolo sunt sume mari de bani, inclusiv bani gratuiți pe care putem să-i luăm. După care, avem 14.703 șantiere astăzi deschise în România. Ne uităm pe fiecare în parte și vedem ce se întâmplă. Cele care nu sunt semnate sau nu sunt începute, am luat decizia să luăm o pauză până la rectificarea bugetară, că degeaba semnăm și începem ceva dacă nu ne vom permite până la capăt. Toată lumea își dorește stadion, și Dinamo, și Oradea, și Timișoara, e clar că ne dorim, dar haideți să vedem cât ne permitem și, după ce am adoptat acest pachet fiscal, care cu siguranță ne va aduce mai mulți bani la buget, vom putea să ne reorientăm.” - Dragoş Anastasiu, vicepremier

