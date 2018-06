Aţi uitat rolul inginerului român în construirea Turnului Eiffel ?

Se zice cu îndreptăţire că românii au simţul umorului. Trecerea anilor a demonstrat că, făcând haz de necaz, poporul român a surmontat şi momente grele, de furtună. Chiar când ne ustură, când nu ne face plăcere, dacă o glumă are cu adevărat haz, românii râd. Caricatura mitocănească a celor de la revista pariziană Charlie Hebdo nici măcar nu are haz, campioana Simona Halep, lăudată de toată lumea, e desenată cu un cioc de cioară, strigând “fier vechi, fier vechi”! Trecem peste faptul că gluma e răsuflată, lustruită de prea multă folosire, că o nedreptăţeşte pe o performeră, care nu face fasoane, e naturală şi modestă, dar umorul icnit al caricaturii arată şi rasism, că ţiganii, asimilaţi cu românii, şterpelesc fier vechi şi-l vând. Domnilor de la publicaţia Charlie Hebdo, este Turnul Eiffel simbolul Parisului, chiar emblema Franţei? Majestuoasa construcţie s-a inaugurat în 1889 şi este alcătuită din elemente metalice, din 2-5 milioane de nituri şi 13.000 de bare de metal. Cu o vârstă de aproape 130 de ani, poate fi Turnul Eiffel asimilat şi el prin forţare cu fierul vechi? Dar să amintim câteva amănunte ale frumoasei poveşti a Turnului Eiffel, în care o importanţă mare au avut inventivitatea şi gândirea curajoasă a inginerului român Gheorghe Pănculescu. Iscusitul inginer Pănculescu este prezentat de Vasile Alecsandri importantului om de afaceri Eiffel, care-l angajează şi-l numeşte şef de departament pe inginerul român. Îl detaşează în România şi Gheorghe Pănculescu inventează un sistem rapid de montare a şinelor de cale ferată pe traverse separat de drumul de fier. Eiffel înţelege din explicaţiile lui Pănculescu că invenţia românului poate ridica Turnul-Simbol prin montarea la înălţime a componentelor metalice asamblate deja în ateliere. Domnul Eiffel este găzduit de Pănculescu la Vălenii de Munte, în casa cumpărată mai târziu de Nicolae Iorga. Cărţile franceze recunosc meritele inginerului român Gheorghe Pănculescu în rapiditatea ridicării monumentului, în doar 2 ani şi 4 luni. În plus, cele peste 2,5 milioane de nituri şi 13.000 de bare din construcţia Turnului Eiffel sunt din oţel românesc, turnat la Reşiţa, să subliniem că la Govăjdia, lângă Hunedoara, lucra primul furnal cu flux continuu din Europa, iar extracţia de minereu de fier era tot de la noi, de la Teliuc. Fier vechi, fier vechi, domnilor de la publicaţia pariziană controversată? Ambasada Franţei la Bucureşti a comunicat că francezii o apreciază pe campioana Simona Halep. Reamintim că francezii se laudă cu Brâncuşi, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Elvira Popescu şi alte personalităţi, toţi români.