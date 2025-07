Collage Festival revine în 2025, cu un apel deschis pentru artiști și o serie impresionantă de evenimente

Artiștii Bucharest Collage Collective și Celula de Artă au recunoscut această relevanță contemporană deosebită a colajului și anunță cea de-a treia ediție a Collage Festival, cu tema The New 20’s, o trimitere la faptul că această artă s-a impus pentru prima oară în urmă cu aproximativ un secol și o reflecție vizuală și teoretică asupra începutului de deceniu pe care l-am trăit până acum. Între 22 iulie și 25 august, organizatorii invită artiștii interesați de arta colajului să participe la un apel deschis pentru expozițiile din cadrul festivalului, propunând, totodată, în următoarele luni o serie de ateliere creative, o masă comunitară, sesiuni muzicale și festivalul propriu-zis, între 24 și 26 octombrie.

Inițiativa Collage Festival a crescut constant an după an, ajungând la publicuri din ce în ce mai diverse, venind în întâmpinarea nevoii de experiment și dialog între artiștii emergenți și consacrați, oferind publicului oportunitatea unei reevaluări critice a realității vizuale înconjurătoare și consolidând colajul ca o practică artistică relevantă, explorând-o în multiplele sale forme. Anul acesta, timp de trei zile, festivalul va oferi o expoziție multimedia cu lucrările a 40 de artiști selectați prin apel deschis și 20 invitați, 5 concerte, 2 spectacole de teatru, 6 performance-uri, 2 discuții libere cu artiști, 3 instalații și 5 ateliere de colaj analog și digital. Sustenabilitatea proiectului și a comunității va fi susținută și de o platformă online cu portofolii, interviuri și podcasturi dedicate artiștilor.

În urma apelului deschis vor fi selectați 40 de artiști ale căror lucrări vor fi integrate în expoziția centrală, cu vernisajul la deschiderea festivalului. Cei interesați sunt invitați să înscrie un maximum de trei lucrări, folosind formularul de pe site-ul www.collagefestival.ro. Înscrierea este gratuită și va fi deschisă până în data de 25 august, la ora 23:59. Juriul este format din artiștii Anca Coller, Daniel Loagăr, Cristiana Bucureci, Andrei Stan și Bogdan Negulescu.

Festivalul își propune în acest an o explorare a temei The New 20’s printr-o serie mai complexă și mai profundă de perspective, prezentând colajul nu doar în forma sa vizuală, ci și ca fenomen sonor, digital și performativ. Astfel, colajul devine mai mult decât o tehnică artistică, transformându-se într-un context de interogare a realității contemporane, punând și răspunzând la întrebările: ce păstrăm, ce lăsăm în urmă, ce limbaje mai sunt posibile și cum? Collage Festival se consolidează așadar ca o experiență/caleidoscop, o adevărată sărbătoare a suprapunerilor și intersecțiilor.

Bucharest Collage Collective face parte dintr-o mișcare globală care aduce arta colajului în atenția publicului și susține artiștii dedicați acestui mediu expresiv. Colectivul este format din Ada Moisă, Andrei Stan, Cristiana Bucureci, Daniel Loagar și Ruxandra Niculae, care, prin expoziții, ateliere și festivaluri, contribuie la apropierea publicului de arta colajului, sprijină artiștii și afirmă importanța acestui limbaj vizual în peisajul artistic contemporan.

