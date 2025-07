Jennifer Lopez concertează duminică în Piața Constituției

Show-ul de la București face parte din noul turneu mondial al artistei, 'Up All Night Live', care, potrivit organizatorilor, promite să fie 'un show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură'.



Potrivit D&D East Entertainment, organizatorul evenimentului, Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematicei clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru 'Up All Night', un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.



În cadrul 'Summer in the City', Jennifer Lopez va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live.



Setlistul turneului 'Up All Night: Live in 2025' include un mix de hituri clasice ale lui J.Lo și piese noi, inclusiv 'Save Me Tonight', 'Regular', 'Birthday', 'Wreckage of You' și 'Free'. Spectacolul include interpretări energice ale unor piese favorite ale fanilor, precum 'On the Floor', 'Get Right' și 'Waiting for Tonight', precum și un tribut adus Selenei cu 'Si una vez'. Din setlistul serii nu vor lipsi nici piese precum 'Jenny From the Block', 'Love Don't Cost a Thing' sau 'Let's Get Loud'.



Accesul publicului în zona concertistică se va face începând cu ora 16:00, prin două puncte principale situate pe Bd. Libertății: dinspre Izvor / Bulevardul Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie. Nu există acces prin Bulevardul Unirii. Spectatorii sunt rugați să sosească din timp pentru a evita aglomerarea la intrare și pentru a nu rata începutul spectacolului.



Potrivit organizatorilor, accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate, iar pentru minorii fără document de identitate - cu o copie a certificatului de naștere (fizic sau digital). Toți participanții vor fi supuși unui control de securitate efectuat de personal autorizat.



Prezența minorilor sub 3 ani este interzisă. Organizatorii nu recomandă participarea copiilor sub 5 ani. Minorii sub 8 ani au acces gratuit, însoțiți și cu documente doveditoare. Cei peste 8 ani pot participa doar cu bilet valabil și însoțitor. Minorii între 16-18 ani pot participa neînsoțiți doar cu acordul scris al părinților sau reprezentantului legal, în doua exemplare - unul pentru organizator, unul pentru a fi păstrat de minor.



Organizatorul atrage atenția asupra prezenței unor efecte speciale sonore și vizuale, care pot afecta persoane cu sensibilitate la lumină sau sunet, cum ar fi copii mici, femei însărcinate sau persoane cu afecțiuni neurologice.



Este strict interzis accesul în zona evenimentului cu: obiecte periculoase (arme, obiecte ascuțite, instrumente de soc); alimente și băuturi din exterior; umbrele, genți mari, scaune, bannere, drone, aparatură profesională foto/video, tablete sau laptopuri; produse inflamabile sau pirotehnice; animale de companie.



Participarea la spectacol se face pe proprie răspundere, inclusiv pentru persoanele cu afecțiuni medicale sau sensibilitate la aglomerație, zgomot și efecte vizuale intense.



Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru: modificări în programul artistic; întârzieri cauzate de procedurile de acces; calitatea prestației artistice; condiții meteorologice nefavorabile; suspendarea sau anularea evenimentului la cererea autorităților din motive de forță majoră.



În caz de incident sau comportament neadecvat, organizatorul, forțele de ordine sau echipa de securitate pot evacua persoanele implicate, fără rambursarea contravalorii biletului.



După show-ul de la București, Jennifer Lopez va pleca în Emiratele Arabe Unite unde, pe 29 iulie, va concerta în Abu Dhabi, pe Etihad Arena. Următoarele concerte sunt programate în Egipt - 30 iulie, Kazakhstan - 1 august, Armenia - 3 august, Turcia - 5 august. AGERPRES

