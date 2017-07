Autostrada Sibiu-Piteşti, la Sfântu’ Aşteaptă

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va contribui la dezvoltarea de proiecte de infrastructură, primul dintre acestea fiind Autostrada Sibiu-Piteşti, a afirmat marţi ministrul Economiei, Mihai Fifor, la o întrevedere cu ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michèle Ramis.

Despre Mihai Fifor am o impresie buna : om serios, neimplicat in potlogarii, decent in exprimare si comportament. Ca ministru al economiei insa, a scos primul porumbel. Cel mai asteptat si intarziat tronson al Coridorului 4 Pan European, Sibiu-Pitesti, va intarzia si mai mult. Fifor spune ca el va fi finantat dintr-un fond inca inexistent. De ce nu fonduri europene? De ce nu parteneriat public-privat?

De ce nu din cele 2 miliarde de euro facute praf anual de CNAIR fara vreun rezultat vizibil?Daca luam in calcul si alte studii de fezabilitate, plus ani buni pentru executie, este clar ca rusinea Romaniei si a Europei, autostrada Constanta-Arad inceputa acum 15 ani nu se va termina in urmatorul deceniu. Iar Coridorul 4 Pan European ramane suspendat gratie Romaniei.