Testul sentinței-pilot pentru Iohannis

Întors din vacanța privată pe care și-a acordat-o de Paște, președintele Klaus Werner Iohannis a rămas tot departe de România. Bronzul spaniol etalat la prima ieșire în public pare un zid nou pus între problemele stringente ale țării și președintele ei în exercițiu. Bronzul de Mediterana va trece, vor urma straturi noi puse la antrenamentele de tenis cu finul din Sibiu și apoi, în vacanța cea mare de la Neptun, soarele de mare își va face datoria față de prima epidermă a țării. Știm deja cum vor decurge lunile următoare pentru președinte, ne-am obișnuit după două sezoane îndelung estivale; sezonul cald face din Iohannis un slujbaș care își împarte riguros programul de muncă redus cu pauze lungi, lungi de meditație și mișcare în aer liber, recomandate pentru o viață sănătoasă.

Comunicarea detașată, zâmbetul de gheață declanșat de orice întrebare care face trimitere la probleme sensibile au făcut parte din arsenalul scos la vedere cu ocazia rară de a fi în contact direct cu președintele. Ziua condamnării României la CEDO, prin sentința-pilot aplicată pentru starea penitenciarelor și a infernului carceral în care sunt ,,reeducați” deținuții, nu l-a scos pe Klaus Iohannis din postura jucată cabotin de neimplicare în această problemă reală. Or, preşedintele a fost un jucător principal pe acest teren, fiind avertizat încă de la începutul mandatului că drobul de sare de la Strasbourg va cădea. Vizitele ministrului Prună, minciunile ei acceptate de Cioloș și cauționate de Palatul Cotroceni au fost urmate de o călătorie la CEDO din care nu a înțeles nimic. Chiar și acum, după ce decizia-pilot, o admonestare severă la adresa Statului român, a fost comunicată, Klaus Iohannis bate câmpii, alăturea cu drumul, încercând să creadă că judecătorii Curții Europene vor aștepta până dincolo de mandatul lui pachetul de măsuri pentru a scoate pușcăriile din Evul Mediu.

Președintele, cu orgoliul lui paralizant, nu vrea să recunoască direcţia greșită a politicii penale și lipsa de maleabilitate în relația cu instituția care apără drepturile omului. Ceaușescu și-a erodat mandatul pe acestă latură, iar Iohannis vrea să recidiveze. Sistemul de represiune din “Republica Procurorilor” are un avocat bronzat, dar pus de acum sub observație de CEDO. Testul sentinței-pilot are valoare de examen în primul rând pentru președinte.